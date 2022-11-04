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Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Белоруссия планирует создать совместно с Россией спутниковую группировку в космосе, в том числе и в военных целях. Об имеющихся договоренностях по этой теме сообщил 4 ноября президент страны Александр Лукашенко.

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«Мы с Россией договорились создать совместную группировку в космосе — космических аппаратов. Это не только в военных целях. Россия огромная. И мы смогли в эту программу вклиниться и вместе с россиянами создаем эту группировку спутников», — цитирует белорусского лидера агентство «БелТА».

Лукашенко отметил, что сейчас у Белоруссии уже есть свой спутник, который с высоты 500–600 км может просматривать объект в 35 см.

Говоря о будущих планах относительно освоения космоса с представителями коллектива Белорусской национальной биотехнологической корпорации, президент также заявил, что Белоруссия производит и собственные космические аппараты и в ближайшее время готова отправить в космос своего космонавта.

26 октября заместитель главы департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Константин Воронцов отметил, что коммерческие спутники США могут стать законными целями для удара России, в случае если они будут задействованы в рамках конфликта на Украине.

Также Воронцов заявил, что Россия и ряд стран в ООН выступают за начало переговоров по юридически обязывающему документу о недопущении гонки вооружений в космосе. Среди стран, выступивших за начало переговоров, также были Белоруссия, Венесуэла, Китай, КНДР, Никарагуа и Сирия, добавил он.

30 июня экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщал, что начался отбор среди белорусских космонавтов на полет на Международную космическую станцию (МКС). Также он уточнял, что президент белорусской Национальной академии наук Владимир Гусаков отправил ему письмо с предложением для экспериментов на борту станции.

21 июня стало известно, что Национальная академия наук Белоруссии прислала список из 29 кандидатов для полета на МКС, который запланирован на осень 2023 года на российском космическом корабле «Союз МС».

Ранее, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин поручил организовать полет в космос на корабле РФ представителя Белоруссии.

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