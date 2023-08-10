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На частном слове: первые коммерческие туристы побывали на границе космоса

Откроет ли организованный Virgin Galactic полет новую эру внеземных путешествий
Фото: AP Photo/Andrés Leighton
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Состоялся первый суборбитальный полет, совершенный частными коммерческими туристами. Он прошел в рамках миссии Galactic 02 компании Virgin Galactic. На границу космоса отправился многоразовый корабль VSS Unity, на борту которого находились шесть человек — три члена экипажа и три пассажира. Один из них купил билет по полной цене, еще две участницы выиграли путевки в лотерею. Эксперты отрасли подчеркнули значение произошедшего для развития космического туризма в мире, но отметили недостатки организации безопасности полетов.

Космический туризм

10 августа в рамках миссии Galactic 02 компании Virgin Galactic состоялся успешный полет многоразового космического корабля VSS Unity. Старт произошел с космодрома Америка в Нью-Мексико. Космоплан был поднят в воздух тяжелым самолетом-носителем VMS Eve на высоту 15 км, после чего на 19-й минуте полета VSS Unity включил собственный двигатель и самостоятельно достиг отметки около 85 км.

Virgin Galactic
Фото: AP Photo/Andrés Leighton

В США эту высоту называют нижней границей космоса. Хотя в мире таковой принято считать линию Кармана. Она находится на уровне 100 км от поверхности Земли.

В соответствии с международной классификацией, полет VSS Unity определяется как суборбитальный, поскольку летательный аппарат не достигает первой космической скорости (7,9 км/с), которая необходима для выхода на околоземную орбиту.

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На борту ракетоплана находились шесть человек. Трое из них были членами экипажа, остальные — частными лицами. Таким образом миссия Galactic 02 стала первой в истории частной коммерческой туристической суборбитальной экспедицией.

— В 2021 году в первом суборбитальном полете тоже участвовали частники, но тогда они были просто приглашены Ричардом Бенсоном на рейс. А в предыдущей миссии Galactic 01 пассажирами суборбитального самолета были командированные представители государственных учреждений. Сейчас часть туристов оплатила мероприятие или выиграла его в лотерею. Поэтому рейс оправдывает свое название, — пояснил историк космонавтики Александр Железняков.

Virgin Galactic
Фото: AP Photo/Andrés Leighton

Он отметил, что для начала эпохи массового космического туризма важно, чтобы состоялось хотя бы несколько успешных полетов. Тем не менее миссия Galactic 02 стала значимой вехой на этом пути.

— Однако название «космонавты» или «астронавты» для участников таких рейсов не совсем подходит, — полагает специалист. — Полет происходит, по сути, в мезосфере (средний слой атмосферы. — «Известия»), поэтому правильнее употреблять термин «мезонафты».

Стать «космонавтом»

Одним из пассажиров суборбитального рейса стал 80-летний англичанин Джон Гудвин. Это спортсмен мирового уровня, который входил в состав британской команды по гребле на байдарках на летних Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году.

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По признанию Джона Гудвина, билет на рейс он купил еще 18 лет назад, его стоимость составила порядка $250 тыс. Сейчас мужчина страдает болезнью Паркинсона — недугом, который связан с нарушением функций головного мозга и поражает двигательную систему. Своим суборбитальным полетом бывший спортсмен решил вдохновить других людей, которые сталкиваются с подобными трудностями.

Мировой опыт показывает, что возраст для космических экспедиций — это помеха, но не принципиальная. Допуск людей к таким полетам во всех странах определяет специальная комиссия. В том числе и в компании Virgin Galactic. При полетах наибольшие риски возникают для сердечно-сосудистой системы, — рассказал «Известиям» научный сотрудник, врач по авиационной и космической медицине Института медико-биологических проблем РАН и замруководителя подгруппы медобеспечения выходов в открытый космос Центра управления полетами «Роскосмоса» Арслан Ниязов.

Virgin Galactic
Фото: AP Photo/Andrés Leighton

Эксперт сообщил, что на сегодняшний день уже много людей посетили космос в почтенном возрасте. Например, астронавт Джон Гленн в 1998-м отметил свое 77-летие во время полета на шаттле Discovery, а первый космический турист Денис Тито в 2001 году побывал на российском сегменте МКС, когда ему был 61 год. Среди российских космонавтов старше всех Павел Виноградов. На орбите ему исполнилось 60 лет. А в 2021-м суборбитальный полет на New Shepard совершила 82-летняя Уолли Фанк.

За рубежом существует не так много требований для получения квалификации космического туриста, — отметил гендиректор аэрокосмической корпорации «Новый космос», эксперт рынка НТИ «Аэронет» Антон Алексеев. — Например, Blue Origin требует, чтобы вы могли подняться на семь лестничных пролетов менее чем за 90 с и весили от 50 кг до 100 кг. Компания заявляет, что они научат вас всему, что вам нужно знать, за день до запуска. Обучение Virgin Galactic якобы длится пять дней.

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Другой участницей рейса стала Кейша Шараф — гражданка государства Антигуа и Барбуда, расположенного на одном из Антильских островов в Карибском море. Свой билет она выиграла в лотерею. Благотворительную акцию, где разыгрывалось участие в полете, устроила некоммерческая организация Space for Humanity. Ее деятельность направлена на повышение доступности космоса для людей во всем мире.

О своей счастливой судьбе победительница узнала, когда Ричард Брэнсон, основатель компании Virgin Galactic, пришел к ней домой и сообщил о выигрыше двух путевок. В качестве попутчика женщина выбрала свою дочь Анастасию Майес.

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Требования безопасности

Судя по онлайн-трансляции, которая была размещена на сайте Virgin Galactic, все участники полета испытали колоссальные эмоции. Рейс занял около 45 мин. При этом несколько минут, когда VSS Unity находился в верхней точке своей траектории, туристы смогли парить в невесомости. Также из иллюминатора корабля они наблюдали Землю в виде шара, окруженного голубоватой дымкой плотных слоев атмосферы. Такой наша планета видится со стороны.

Несмотря на то что полет прошел благополучно, эксперты, наблюдавшие за ним, отметили, что компании Virgin Galactic следует улучшить организацию безопасности полетов.

Virgin Galactic
Фото: AP Photo/Andrés Leighton

У западных компаний страдает организация безопасности полетов. Любые полеты выше высоты 12 км в обязательном порядке должны сопровождаться надеванием высотно- компенсирующих костюмов и кислородных масок. На высотах более 18 км кровь человека закипает за несколько секунд, — рассказал популяризатор космонавтики, эксперт по системам жизнеобеспечения и космической медицине Николас Оксман.

Он пояснил, что в идеале нужно использовать аварийно-спасательные скафандры, но это слишком дорого. Поэтому отлично подошли бы тканевые высотно-компенсирующие костюмы.

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При этом специалист отметил, что компания Virgin Galactic уже реализовала более 1 тыс. путевок по цене порядка $250 тыс. С такими темпами запусков только скопившуюся очередь она будет обслуживать десятки лет.

Со своей стороны Антон Алексеев заявил, что начало коммерческих полетов очень важно для Virgin Galactic, потому на следующем этапе развития проекта компания сможет перейти к регулярным полетам каждый месяц.

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