Путин удивился зарплатам специалистов космической отрасли

Президент России Владимир Путин 26 октября в ходе встречи с молодыми учеными удивился зарплатам специалистов космической отрасли. Он отметил, что власти займутся вопросом их повышения.

Специалист Любовь Ширяева во время общения с главой государства отметила, что часть ее коллег ушла из «Роскосмоса» в другие компании из-за того, что зарплаты в госкорпорации не такие конкурентоспособные, как на коммерческих предприятиях.

«Мы обязательно об этом подумаем. Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен. <…> Упустили, согласен», — сказал Путин, говоря о вопросе повышения заработной платы.

Он отметил, что такие вопросы не решаются «в один щелчок», однако над этим точно нужно думать и двигаться вперед.

«Обязательно будем это делать», — заверил российский лидер.

В ходе встречи с молодыми учеными президент России также подчеркнул, что космическая отрасль является очень интересной и перспективной сферой, без развития которой жизнь человечества вскоре станет невозможной.

19 июля глава государства сообщил, что у России большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса. По его словам, космическая деятельность имеет значение и для РФ, и для человечества в целом.