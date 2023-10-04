Реклама
Прямой эфир
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Политика
Путин оценил позитивную динамику в развитии отношений РФ и Абхазии
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Мир
Блинкен заявил об изучении опций использования замороженных активов РФ для Украины
Мир
Бжания сообщил о размещении в Абхазии пункта постоянного базирования ВМФ РФ
Спорт
УЕФА намерен принять окончательное решение по юношеским сборным РФ к 10 октября
Стиль
Во Франции выставят на аукцион шляпу Наполеона Бонапарта
Мир
В Италии установили личности всех погибших при падении автобуса с эстакады
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

С начала года с космодрома Плесецк были запущены три космических аппарата для МО РФ

0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала 2023 года с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур было проведено 13 пусков ракет с выводом на орбиту 55 космических аппаратов. Кроме того, с космодрома Плесецк были запущены три ракеты класса «Союз-2» с космическими аппаратами военного назначения, о чем 4 октября, в День Космических войск России, сообщили в Минобороны РФ.

«В текущем году дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели свыше 400 тыс. сеансов управления по чем более по 200 космическим аппаратам», — передает ведомство.

На сегодняшний день Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил (ВКС) России и выполняют широкий спектр задач. В частности, наблюдают за обстановкой в космическом пространстве и выявляют угрозы России в космосе и из космоса, предупреждают о ракетном нападении, осуществляют запуски космических аппаратов. В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная система подготовки запуска и управления отечественными космическими аппаратами различного назначения, система орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.

Отмечается, что за 2023 год специалисты Главного центра разведки космической обстановки Космических войск ВКС обнаружили более 1500 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, осуществили контроль за выводом на орбиты более 2274 космических аппаратов и выдали три предупреждения об опасных сближениях космических объектов с аппаратами российской орбитальной группировки.

Ежегодно 4 октября в России Космические войска отмечают свой профессиональный праздник. В этот день 66 лет назад было положено начало космической эры: в 1957 году с космодрома Байконур был успешно запущен первый спутник Земли.

Плесецк в иллюминаторе: звездный десант высадился на космодроме
Народный артист Андрей Соколов с коллегами отправился с культурной миссией в тайгу особого назначения

23 марта сообщалось, что ВКС России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. Ракета была запущена в 09:40, уточнили в ведомстве.

До этого, 24 февраля, «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» стартовал с космодрома Байконур. На Международной космической станции (МКС) корабль заменил поврежденный «Союз МС-22».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023