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Кадеты побывали на экскурсии по космодрому Плесецк
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Кадеты побывали на экскурсии по космодрому Плесецк

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Минобороны России организовало экскурсию для 45 воспитанниц Московского, Санкт-Петербургского кадетских корпусов «Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» и Кызылского президентского кадетского училища на испытательный космодром Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Владислав Харченко.

Отмечается, что главным событием подготовленной программы стал пуск ракеты-носителя класса «Союз-2» с космическими аппаратами в интересах Минобороны, который воспитанницы увидели собственными глазами. За день до пуска они смогли посетить стартовую площадку ракеты-носителя.

«Ощущения просто незабываемые. Хотим сказать огромное спасибо военному командованию за такую возможность. Не каждый человек имеет такую возможность — посмотреть на запуск ракеты. Это захватывающее и очень масштабное мероприятие. Мы очень благодарны за возможность это увидеть», — поделилась одна из воспитанниц.

Также кадеты посетили памятные места города Мирный, в том числе аллею выдающихся начальников космодрома, на которой увековечены бюстами генерал армии Юрий Яшин, генерал-лейтенант Степан Штанько и генерал-лейтенант Галактион Алпаидзе.

Воспитанниц познакомили с юнармейцами и школьниками города Мирный, рассказали об истории космодрома в музее, где хранятся эксклюзивные экспонаты, личные вещи ветеранов Космических войск и макеты ракет-носителей.

Кроме того, военнослужащие космодрома провели для кадетов экскурсию по монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракеты-носителя «Ангара».

Космодром «Плесецк» образован 15 июля 1957 года и является самым северным космодромом в мире. Общая площадь космодрома составляет 176,2 тыс. га, простираясь с севера на юг на 46 км и с востока на запад на 82 км. В настоящее время космодром представляет собой сложный научно-технический комплекс, выполняющий задачи в интересах видов и родов войск ВС РФ.

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25 ноября Воздушно-космические силы (ВКС) РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк со спутником в интересах Минобороны России.

Предыдущий запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» со спутниками с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ был осуществлен 27 октября. Это был четвертый за год пуск ракеты класса «Союз-2» с космодрома Плесецк с космическими аппаратами военного назначения.

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