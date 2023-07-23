В «Сухом» остатке: какие самолеты знаменитого бюро получат ВКС России

Поставки самолетов пятого поколения Су-57 в ВКС России будут увеличены , заявил 18 июля на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей вооруженных сил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В конце июня промышленность уже передала Министерству обороны очередную партию новых Су-35С. Ускоряется производство и других машин КБ им. П.О. Сухого. В том, какие самолеты сегодня поставляет знаменитое конструкторское бюро армии России и какую роль они играют в специальной военной операции, вместе с основателем портала Military Russia Дмитрием Корневым разбирались «Известия».

Избыточные возможности

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 производится Комсомольским-на-Амуре авиационным объединением (КнААПО) имени Гагарина. Основные возможности, востребованные в современной боевой авиации, — это сниженная радиолокационная заметность, новейшее ударное вооружение, уникальный радиолокационный комплекс и самые совершенные информационные возможности.

Многофункциональный истребитель Су-57 в Кубинке Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Су-57 может выполнять миссии «воздух – земля» на дальности до 300 км с помощью новейших крылатых ракет Х-69, а также с применением широкой номенклатуры управляемых авиабомб, ракет Х-38 и других современных средств поражения. Самолет может вести и высокоманевренный воздушный бой с любыми современными истребителями потенциального противника на малых, средних и больших дальностях.

Для воздушного пространства СВО боевые возможности Су-57 на данный момент избыточны , но это не мешает строевым частям ВКС России проводить отработку боевого применения новейшего истребителя, оттачивать его взаимодействие с другими самолетами и беспилотниками.

Темпы производства Су-57 действительно необходимо наращивать, так как до военной операции самолеты этого типа производились в достаточно ограниченных количествах — по две-четыре единицы в год . Если в 2021 году было выпущено только две машины, то уже в 2022 году ВКС России передано шесть самолетов, в 2023 году ожидается увеличение их производства. По планам, до 2028 года армия получит 76 Су-57.

Многофункциональные истребители Су-57 во время полета Фото: РИА Новости/Андрей Катаев

Ожидается серьезная ремоторизация Су-57 — самолет получит новый двигатель, который еще больше увеличит его летные и тактико-технические характеристики. Вполне вероятно, что для производства обновленного Су-57 будут заключены дополнительные контракты и производство Су-57 продлится в больших количествах и после 2028 года.

Беспилотник на охоте

В паре с Су-57 может применяться малозаметный БПЛА С-70 «Охотник», которые тоже создает КБ имени Сухого. Дрон может самостоятельно наносить удары по наземным объектам, защищенным мощной противовоздушной обороной, по целеуказанию от ведущего его самолета Су-57. Отработка такого применения пары дрон – самолет велась незадолго до СВО, а первые сообщения о применении дрона «Охотник» в СВО появились в конце июня 2023 года.

Беспилотный летательный аппарат «Охотник» Фото: РИА Новости

За подобными дронами будущее фронтовой авиации — самостоятельная работа по прорыву и уничтожению ПВО противника и взаимодействие с ударными самолетами Су-57. Беспилотник обладает уникальными характеристиками: дальность действия — до 6000 км, максимальная скорость полета — 1400 км/ч, боевая нагрузка — до 3 т бомб и управляемых боеприпасов.

В режиме реального времени

Многоцелевой истребитель поколения 4++ Су-35С — одна из основных машин завоевания превосходства в воздухе в зоне спецоперации. Самая совершенная реинкарнация легендарного Су-27 сегодня способна выполнять как ударные миссии, так и операции по уничтожению самолетов противника.

Современный Су-35С заметно отличается по своим возможностям от первых серийных машин этого типа. В производстве самолет с 2008 года, и до середины 2021 года выпущено более 120 Су-35С. Сегодня истребитель является носителем сверхдальней ракеты «воздух – воздух» Р-37М с дальностью действия более 300 км. Для средней дальности на самолете применяются боеприпасы типа Р-77. С ним Су-35С могут уничтожать любые воздушные цели ВСУ без захода в зоны противовоздушной обороны за линией соприкосновения сторон СВО.

Многоцелевой истребитель Су-35С во время посадки Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Су-35С в дежурных вылетах несет и противорадиолокационные ракеты типа Х-31ПМ — любая обнаруженная РЛС комплексов ПВО противника может быть уничтожена буквально в режиме реального времени.

Самолет серийно производится тем же самым КнААПО — и не только для ВКС России, но и на экспорт. Это один из самых технологичных образцов современной российской авиационной промышленности , и увеличение его производства возможно.

Су-34

Фронтовой бомбардировщик от Новосибирского производственного объединения имени Чкалова. С 2008 по 2022 год произведено и поставлено в ВКС России более 100 самолетов этого типа, сегодня они составляют основу ударной фронтовой авиации.

Самолет специально адаптирован для нанесения ударов по наземным целям как неуправляемым, так и высокоточным управляемым ракетным оружием. Производство Су-34 продолжается сейчас по дополнительному контракту, подписанному в 2020 году, на выпуск 24 самолетов. В перспективе будет начато производство модернизированной версии Су-34М с модифицированным комплексом оборудования.

Полет истребителя-бомбардировщика Су-34 Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Су-34 принимает участие в боевых действиях с первых дней СВО — обеспечивает выполнение ударных миссий как в интересах сухопутных войск, так и в самостоятельных операциях подавления ПВО, уничтожения складов и транспортной инфраструктуры ВСУ.

Ударные миссии

Су-30 изначально создавался как экспортный многоцелевой истребитель и в нескольких вариантах с 1990-х годов успешно поставлялся на рубеж. Он выпускался Иркутским авиазаводом. В 2012 году на базе модификации Су-30МКИ, которая поставлялась Индии, был разработан вариант Су-30СМ для ВКС РФ.

Сегодня армия располагает почти сотней единиц Су-30СМ нескольких серий. Кроме того, Су-30СМ и Су-30СМ2 есть в авиации ВМФ России. Улучшенный многофункциональный истребитель по многим системам и вооружению унифицирован с самолетом Су-35С, но, в отличие от собрата, управляется Су-30 экипажем из двух человек.

Многоцелевой истребитель Су-30СМ Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

В зоне спецоперации самолеты Су-30СМ привлекались к выполнению ударных миссий с применением противорадиолокационных ракет типа Х-31 и Х-58, участвуют в патрулировании воздушного пространства. Для увеличения выпуска самолетов Су-30СМ2 также есть возможности на Иркутском авиазаводе, и они, вероятно, будут использованы.