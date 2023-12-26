Мощная магнитная буря 27 декабря — последствия для жителей Земли

Мощная магнитная буря накроет Землю 27 декабря. Это космическое явление, вызванное вспышками на Солнце, может сказываться на погоде и влиять на здоровье людей. «Известия» рассказывают, чем вызвана буря и какие последствия она может вызвать.

Магнитная буря 27 декабря — что это

В ночь на 26 декабря на Солнце произошло сразу несколько сильных вспышек класса М. Последствием этого станет интенсивная геомагнитная буря класса G1. Она продлится от двух до пяти дней.

При этом 15 декабря после самой сильной за шесть лет вспышки на Солнце на Землю тоже обрушилась магнитная буря. По словам ученых, подходит время пика 11-летнего цикла солнечной активности. Из-за этого вспышки на Солнце могут учащаться, как и магнитные бури. Специалисты прогнозируют серьезные сбои в работе технологий вплоть до кратковременного отключения интернета по всей планете.

Последствия магнитных бурь — влияние на человека

Геомагнитные бури класса G1 способны вызвать незначительные сбои в работе электросетей и спутников. Подвести может интернет и мобильная связь. Возрастают риски для воздушных судов.

Также космическое явление может приводить к появлению полярного сияния в разных частях планеты.

Существует предположение, что магнитную бурю могут ощутить на себе метеозависимые люди, однако большинство жителей Земли не замечают этого явления. Прямых доказательств влияния магнитных бурь на погоду и человека не выявлено.