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Метеоролог указала на отсутствие доказательств существования метеозависимости

Метеоролог Зайцева: доказательств метеозависимости не существует
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Фото: ТАСС/Елена Афонина
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Климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева сообщила об отсутствии доказательств существования метеозависимости.

В беседе с агентством RuNews24.ru в понедельник, 18 декабря, специалист отметила, что нет прямых доказательств влияния магнитных бурь на погоду и человека.

14 декабря была зафиксирована сильнейшая за последние шесть лет вспышка на Солнце. В центре погоды «Фобос» отметили, что последний раз вспышка подобной силы была зафиксирована в 2017 году. Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус заявил, что вспышки могут быть предвестниками магнитных бурь.

Зайцева рассказала, что магнитная буря может вызвать перебои со связью, а также изменения в верхних слоях атмосферы, через которые проходят радиосигналы. Между тем, по ее словам, на погоду магнитная буря не оказывает никакого влияния, отмечает телеканал «360». Климатолог связала обильные снегопады с атмосферной циркуляцией, которая в последние десятилетия привела к изменениям в климате и погоде.

Она также заявила, что никогда не слышала о существовании каких-либо убедительных доказательств того, что магнитные бури влияют на организм человека, пишет RT.

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1 декабря ожидается сильнейшая в 2023 году магнитная буря

17 декабря врач-терапевт Марина Константинова дала советы, как избавиться от метеозависимости. По ее словам, ключевую роль в общем самочувствии играет психологический аспект. Многие пациенты испытывают головную боль, нестабильное настроение, тревожность и снижение работоспособности, что связано с метеозависимостью. Для того чтобы в период магнитных бурь поддержать хорошее самочувствие, врач посоветовала избегать излишнего нервоза и переутомления. Лучше уделить время приятным занятиям, дышать свежим воздухом, следить за питанием и достаточно спать. В случае наличия эффекта метеозависимости врачи советуют обратиться к психотерапевту, пишет Pravda.Ru.

8 декабря врач превентивной медицины Станислав Нестерович дал советы, как пережить магнитную бурю, которая ожидается в Новый год. По его словам, риск обострений увеличивается из-за переедания, потому важно тщательно пережевывать пищу и есть небольшими кусочками. Кроме того, специалист призвал после нескольких глотков холодного шампанского выпить теплой воды, чтобы улучшить перистальтику и активизировать пищеварительные ферменты, пишет Life.ru.

В ноябре вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил ввести СМС-уведомление россиян о магнитных бурях. По его словам, в стране нет системы оповещения о повышенном риске из-за приближающихся магнитных бурь. Это не позволяет большинству метеозависимых людей подготовиться к «возможным негативным реакциям». Он напомнил, что в период магнитных бурь врачи рекомендуют скорректировать дозы принимаемых лекарств, питание и физическую активность, отмечает НСН.

В мае ученые Института земного магнетизма (ИЗМИРАН) заявили, что геомагнитный фон ощутимо влияет на самочувствие человека, точнее, на железо в человеческой крови. Здоровый организм справляется без проблем, а вот у людей с заболеваниями как раз и проявляется метеозависимость, сообщает телеканал «Звезда». В этот период врачи советуют пить больше воды, сократить употребление соли, кофе и крепкого чая. Нежелательны на это время и физические нагрузки, стресс, употребление алкоголя.

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