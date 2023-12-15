В «Фобосе» рассказали о сильнейшей за последние шесть лет вспышке на Солнце
Самая сильная вспышка на Солнце за последние шесть лет была зафиксирована около 20:00 мск в четверг, 14 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.
«На Солнце зафиксирована сильная вспышка интенсивностью Х2,8 — это самая мощная солнечная вспышка с начала нынешнего года! До этого в лидерах солнечных протуберанцев была вспышка 17 февраля, интенсивность который составила Х2,2 балла», — написал он.
По словам Леуса, последняя вспышка подобной силы была зафиксирована в 2017 году.
На этот раз рекордной за последние годы вспышке предшествовали еще две: в 10:44 интенсивностью М5,8, а в 16:48 — М2,3. Обе вспышки классифицированы как средние по уровню интенсивности.
Леус также предупредил, что такие природные явления могут быть предвестниками грядущих магнитных бурь. Ближайшая такая буря прогнозируется на субботу.
Ранее, 28 ноября, в группе солнечных пятен №13500 произошла сильная вспышка. Позже, 30 ноября, профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев заявил, что указанная группа пятен уже прошла пик своего развития, и столь сильных вспышек в ней больше не ожидается.