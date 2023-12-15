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Ученый сделал прогноз о последствиях сильнейшей за шесть лет вспышки на Солнце

Ученый Язев: мощнейшая вспышка на Солнце вызовет сильную магнитную бурю
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Фото: Global Look Press/Dmitry Chasovitin
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Вчера, 14 декабря, на Солнце были зарегистрированы три вспышки класса M5.8, M2.3 и X2.8. Вспышка класса X2.8 стала самой мощной за последние шесть лет и, судя по прогнозам, она вызовет на Земле сильную магнитную бурю и северные сияния. Об этом «Известиям» 15 декабря рассказал профессор Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

«Эти вспышки произошли в Западном полушарии и на низких широтах Солнца. Это значит, что если там был выбросы, то они с высокой вероятностью достигнут Земли и окажут воздействие на ее магнитосферу, спровоцировав магнитную бурю. Судя по прогнозам, буря может быть сильной. При этом, вероятно, во многих районах будут наблюдаться северные сияния», — рассказал Язев.

При этом он отметил, что на ближайший период прогноз остается прежним.

«Пока мы идем к пику 11-летнего цикла солнечной активности. Это значит, что в ближайшие пару лет периодически будут происходить такие события», — уточнил ученый.

Также он обратил внимание, что подавляющее большинство жителей Земли даже не замечают магнитных бури. Однако есть магниточвуствительные люди — это сугубо индивидуальное качество. Для них такие явления могут представлять опасность здоровью.

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Как сообщил накануне ведущий специалист метеоцентра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале, самая сильная вспышка на Солнце за последние шесть лет была зафиксирована около 20:00 мск в четверг, 14 декабря. По его словам, до этого вспышка подобной силы была зафиксирована в 2017 году.

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