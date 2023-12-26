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Спикер парламента Армении признал шаги Азербайджана к установлению мира

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, заключение мирного соглашения между обеими странами возможно. Об этом 26 декабря заявил на брифинге спикер армянского парламента Ален Симонян.

«Мир еще никогда не был так близок. Мы продвигаем мирный процесс. С азербайджанской стороны тоже есть аналогичный подход. Они делают шаги в этом направлении», — приводит его слова ТАСС.

Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. По его словам, остались некоторые детали, которые возможно решить переговорным путем.

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Ранее в этот день президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые после обострения конфликта в Нагорном Карабахе встретились на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что они поприветствовали друг друга рукопожатием.

До этого, 14 декабря, премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами.

В этот же день Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.

7 декабря Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Азербайджана Ильхама Алиева и аппарата премьер-министра Армении. Среди прочего стороны договорились продолжать дискуссию об укреплении взаимного доверия и провести обмен пленными. Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва с удовлетворением воспринимает азербайджано-армянские намерения нормализовать отношения.

В конце ноября Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.

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