Алиев и Пашинян впервые встретились после операции Азербайджана в Карабахе
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи 26 декабря на неформальном саммите лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге поприветствовали друг друга рукопожатием.
Эта встреча стала первой для двух лидеров после событий 2023 года в Нагорном Карабахе, когда регион полностью перешел под контроль Баку.
Как отмечает «Газета.Ru», сначала Алиев поздоровался с президентом РФ Владимиром Путиным, потом еще с несколькими лидерами стран СНГ и уже затем — с Пашиняном.
Саммиты Высшего Евразийского экономического совета (ЕАЭС) и СНГ проходят 25 и 26 декабря
Ранее 26 декабря Путин вместе с лидерами стран СНГ прибыл в музей-заповедник «Петергоф» для участия в неформальном саммите объединения. Главы государств приехали в Петергоф под звуки оркестра. Во время последующей экскурсии в музее-заповеднике «Павловск» политиков встретили колядками и концертом симфонического оркестра, также они побывали в Царском Селе.
В этот же день спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Азербайджан предпринимает шаги, направленные на установление мира с Арменией, и заключение мирного соглашения между странами возможно. Симонян добавил, что в настоящий момент уже согласованы принципы данного соглашения.
До этого, 14 декабря, премьер-министр Азербайджана Али Асадов утвердил регламент об организации и проведении рабочих встреч между азербайджанской и армянской комиссиями по делимитации границы между двумя странами. В этот же день Пашинян допустил, что Баку и Ереван могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Азербайджан подтвердит уже согласованные лидерами обоих государств принципы и договоренности.
7 декабря Баку и Ереван опубликовали совместное заявление администрации президента Алиева и аппарата премьер-министра Армении. Среди прочего стороны договорились продолжать дискуссию об укреплении взаимного доверия и провести обмен пленными. Комментируя данное заявление, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Москва с удовлетворением воспринимает азербайджано-армянские намерения нормализовать отношения.
5 октября Пашинян подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Она включила в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.
На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января 2024 года.