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Пашинян допустил подписание мира с Азербайджаном в ближайшем будущем

Пашинян: Ереван и Баку договорятся о мире, если тот подтвердит принципы
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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Paolo Pizzi
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Армения и Азербайджан могут в ближайшее время подписать мирное соглашение, если Баку подтвердит уже согласованные между лидерами обоих государств принципы. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян на заседании стран, не имеющих выхода к морю, запись которого опубликовало агентство NEWS.am 14 декабря.

«Если Азербайджан не откажется от согласованных договоренностей и принципов, то подписание с Азербайджаном мирного договора в ближайшем будущем становится очень реалистичным», — указал он.

Кроме того, Пашинян напомнил, что Азербайджан передал Армении 32 военнопленных 13 декабря. Премьер-министр прокомментировал это и сказал, что хотелось бы считать такое событие «нулевой точкой», которая повысит вероятность подписания мирного договора.

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После нового витка обострения конфликта в 2023 году минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале антитеррористических мероприятий локального характера в Нагорном Карабахе.

На следующий день, 20 сентября, стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января. 5 октября Пашинян подписал с Евросоюзом (ЕС) декларацию о признании границ Азербайджана, включающих в себя и Нагорный Карабах.

Позже, в конце ноября, Алиев отметил, что для заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией нет препятствий. По его словам, Баку поддерживает мирную повестку. Тогда же пресс-служба МИД Азербайджана сообщила, что Баку выразил готовность к прямым переговорам с Ереваном на двусторонней основе для скорейшего завершения работы над мирным договором.

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