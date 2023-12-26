Политолог указал на умение РФ сохранять стабильность на Ближнем Востоке

Россия обладает преимуществами в сохранении стабильности на Ближнем Востоке. Об этом 26 декабря на круглом столе на тему: «Ближний Восток: итоги 2023 года» в пресс-центре МИЦ «Известия» заявил научный руководитель Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Наверное, все мы согласимся с тем, что умение сохранять баланс между различными игроками в регионе — это одна из традиционных особенностей и одно из наиболее очевидных преимуществ российской политики на Ближнем Востоке. Мало таких внешних сил, которые могли бы похвастаться умением сохранять этот очень деликатный, очень хрупкий и не всегда стабильный баланс», — указал Кортунов.

По его словам, Москва, безусловно, имеет определенные преимущества и трек-рекорд, который важно сохранить.

Ранее, 23 декабря, палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при всемирной организации в Вене Салах Абдель Шафи заявил, что Рамалла ценит позицию Москвы по поводу необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Он добавил, что вектор российской стороны был весьма ясен с самого начала обострения палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.