В Палестине высоко оценили позицию России по прекращению огня в Газе

Палестина ценит позицию России по поводу необходимости скорейшего прекращения огня в секторе Газа. Об этом 23 декабря заявил ТАСС палестинский посол в Австрии и постоянный наблюдатель Палестины при всемирной организации в Вене Салах Абдель Шафи.

«Она призывала к немедленному прекращению огня, поддерживала все подобные призывы, чтобы положить конец боевым действиям и обеспечить легкий доступ для гуманитарных организаций в Газу. В этом плане мы ценим роль России», — сказал он.

Абдель Шафи добавил, что позиция российской стороны была очень ясной с самого начала обострения палестино-израильского конфликта.

Ранее в этот день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военная операция в палестинском анклаве будет продолжаться до достижения всех целей.

22 декабря Совбез ООН принял проект гуманитарной резолюций по Газе, подготовленный арабскими странами. Он направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в анклав.

В свою очередь постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя сказал, что Россия отказалась от ветирования резолюции СБ ООН по ближневосточному конфликту только из-за солидарности с арабскими странами. По его словам, США занимаются продвижением узкокорыстных интересов на Ближнем Востоке и пренебрегают страданиями палестинцев.

В тот же день палестинское движение ХАМАС назвало принятую СБ ООН резолюцию в отношении сектора Газа недостаточной и не отвечающей нынешней ситуации в анклаве.

4 декабря официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Обострение на Ближнем Востоке началось утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.