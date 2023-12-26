СМИ рассказали об участии погибшего генерала КСИР в поставках оружия «Хезболле»

Погибший в Сирии военный советник генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части Вооруженных сил Ирана) Реза Мусави отвечал за поставки оружия «Хезболле». Об этом в понедельник, 25 декабря, сообщает газета Times of Israel (TOI).

По данным издания, Мусави отвечал за координацию сотрудничества между Ираном и Сирией и поставки оружия «Хезболле». Также журналисты отмечают, что он был близок к бывшему командующему силами специального назначения «Аль-Кудс» КСИР Касему Сулеймани, убитому в результате атаки американского дрона в январе 2020 года.

При этом TOI добавила, что официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), от которого и поступила информация о связи генерала КСИР с поставками вооружения, отказался отвечать на вопрос о возможной причастности израильских ВВС к авиаудару.

Ранее в этот день сообщалось, что Мусави был убит во время нападения в районе Зейнабия в пригороде Дамаска. КСИР на это заявил, что Израиль, который и подозревается в атаке, ответит за гибель высокопоставленного советника корпуса.

Ранее, 9 декабря, глава Совета национальной безопасности (СНБ) Израиля Цахи Ханегби заявил, что Тель-Авив намерен принять меры по вытеснению ливанского движения «Хезболла» от своей границы на севере страны. Он отметил, что власти готовы обсудить эту проблему с представителями движения путем совместных переговоров, однако указал на низкую вероятность того, что «Хезболла» на это согласится.

4 декабря сообщалось, что израильские ВВС нанесли удары по пусковым установкам и объектам инфраструктуры «Хезболлы». Помимо этого в ответ на запуск ракет из Ливана в сторону района Зарит на севере еврейского государства израильские военные нанесли удары по источникам огня для устранения угрозы.

До этого, 2 декабря, Нетаньяху заявил, что эскалация со стороны «Хезболлы» может привести к уничтожению Ливана. Премьер-министр отметил, что Израиль продолжает противодействовать «Хезболле» на севере — уничтожать террористические отряды, оттеснять их дальше от границы, ликвидировать боеприпасы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 12 ноября заявила об уничтожении с начала военных действий в секторе Газа более 60 членов «Хезболлы». Выступая на брифинге, подполковник израильской армии Джонатан Конрикус отметил, что ЦАХАЛ тщательно анализирует деятельность движения.

7 октября движение ХАМАС подвергло израильскую территорию массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.