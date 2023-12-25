Fox News включил Байдена в число главных политических лузеров

Телеканал Fox News 24 декабря включил президента США Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года.

Отмечается, что в этом году Байден столкнулся с расследованием по делу о возможном импичменте и продолжает бороться с низкими рейтингами среди избирателей. Вопросы у американцев вызывает не только возраст действующего лидера и его возможная причастность к коррупции на должности вице-президента, но и поддержка Израиля в ближневосточном конфликте.

«В результате опросы избирателей свидетельствуют о мрачных перспективах на его переизбрание», — указал Fox News.

Помимо американского президента, в список политических неудачников были включены экс-спикер палаты представителей Кевин Маккарти, обвиняемый в мошенничестве конгрессмен Джордж Сантос, а также губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин.

Ранее, 18 декабря, газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники написала, что Байден расстроен падением его рейтингов среди американских избирателей, отраженным в результатах последних опросов общественного мнения.

16 декабря экс-президент Дональд Трамп назвал Байдена угрозой демократии, отметив, что действующая администрация США готова ради своей победы на выборах нарушить конституцию государства.

В палате представителей американского конгресса 13 декабря одобрили резолюцию, предписывающую дальнейшее расследование по делу об импичменте Байдену. Сам президент назвал эту меру политическим трюком представителей Республиканской партии в конгрессе.

9 декабря газета The Wall Street Journal по результатам собственного опроса сообщила, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в текущей предвыборной гонке впервые превысил аналогичный показатель действующего президента Джо Байдена.

Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей. В голосовании с участием пяти других потенциальных кандидатов Трампа выбрали бы 37% опрошенных, а Байдена — только 31%.

19 ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны.

80-летний Джо Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди граждан. А странное поведение и частые ошибки заставляют многих американцев усомниться в его психическом здоровье. Политик неоднократно путал названия стран, должности собеседников, оступался при посадке в самолет или вертолет, терялся после выступления.