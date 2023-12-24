Лавров призвал не превращать БРИКС в организацию с секретариатом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 24 декабря заявил, что БРИКС в настоящий момент не следует реформировать из объединения в полноценную организацию с секретариатом.

«БРИКС — это не организация, а объединение. Не думаю, что у кого-то есть интерес превращать его в настоящую организацию с секретариатом. Это не нужно, по крайней мере на данном этапе, на относительно длительную перспективу», — сказал он телеканалу НТВ.

Как отметил Лавров, БРИКС является символом, желанием мирового большинства вырабатывать свои инициативы совместно, «с учетом интересов друг друга на равноправной основе».

Глава МИД РФ назвал объединение будущим «зонтиком» над всеми субрегиональными и региональными процессами, указав, что в него уже входят страны Евразии, Африки, Латинской Америки и арабского мира. По мнению Лаврова, за БРИКС будущее.

При этом он обратил внимание, что на Западе нет организаций с равноправием и подлинным консенсусом.

«Наверное, когда-то Запад дозреет до понимания того, что эти процессы неостановимы и что именно тяга к настоящей справедливости обуславливает возросшее самосознание мирового большинства — Глобального Юга и Глобального Востока. Мы часть этого процесса», — добавил Лавров.

Накануне министр иностранных дел Центральноафриканской Республики (ЦАР) Сильви Байпо-Темон заявила, что страна хотела бы вступить в БРИКС, но пока не соответствует критериям.

17 ноября президент России Владимир Путин допустил возможность включения Франции в БРИКС, если страна оставит заявку.

27 ноября Лавров отметил, что объединение БРИКС нарастит свое преимущество над «Большой семеркой» (G7) с приходом новых членов 1 января 2024 года. Он заявил, что целью Запада сейчас является снятие сливок с глобальной политики, экономики и других сфер, чтобы обеспечивать собственное благополучие. Лавров добавил, что этих целей западные страны пытаются достичь «неоколониальными методами».

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс 22 ноября заявил, что БРИКС значительно превосходит G7 по размеру экономик.

8 ноября президент Боливии Луис Арсе заявил, что США и Европа уступили центральную роль в мировой экономике странам Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). По его словам, развивающиеся страны, среди которых страны БРИКС — лучший пример, сохранят рост на уровне 4% в 2023 и 2024 годах.

В тот же день доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что роль стран БРИКС в мире будет расти.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов 2 ноября отметил, что эмиссары Запада при помощи подкупа и угроз пытаются помешать расширению БРИКС. По его словам, все попытки западных стран дискредитировать многополярную модель международного сотрудничества, очевидно, не приносят результатов. Венедиктов подчеркнул, что присоединение к БРИКС новых членов является успехом не только российской дипломатии, но и всех стран «пятерки».

12 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления в парламенте страны отметил, что принятие в БРИКС с 1 января 2024 года шести новых стран является мощным импульсом, усиливающим позиции Глобального Юга. При этом он спрогнозировал дальнейшее расширение и усиление объединения.

Путин 16 октября заявил, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности в мире. По его словам, никто в мире не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений.

До этого, 12 сентября, заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук отметил, что сообщество стран БРИКС приобретает совершенно новый глобальный вес и становится площадкой глобальной многополярности с мировым охватом.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.