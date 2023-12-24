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В ЦАР заявили о желании вступить в БРИКС

Глава МИД ЦАР: страна хочет вступить в БРИКС, но нужно соответствовать критериям
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Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
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Центральноафриканская Республика (ЦАР) хотела бы вступить в БРИКС, но пока не соответствует критериям. Об этом 23 декабря заявила министр иностранных дел республики Сильви Байпо-Темон.

«Разумеется, ЦАР хотела бы быть членом БРИКС. Сейчас нужно не терять почву под ногами и быть реалистами. Потому что также есть определенный ряд критериев. Отвечает ли ЦАР этим критериям? Сегодня — нет», — рассказала глава ведомства.

В интервью «РИА Новости» она подчеркнула, что сейчас стране необходимо «восстать из пепла» и стать сильным государством, которое уважают.

Также она отметила, что республика имеет большой потенциал и «ненормально, что ЦАР сегодня слабая страна». Дипломат уверена, что потенциал ЦАР позволит ей в будущем занять место среди экономически сильных государств.

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В августе президент ЮАР Сирил Рамафоса на саммите объединения в Йоханнесбурге заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Также он добавил, что БРИКС не ограничится одной фазой расширения.

В июле президент России Владимир Путин заявил, что Россия продолжит поддержку ЦАР. Также глава государства указал на дальнейшее развитие взаимовыгодных связей в политике, экономике, гуманитарной сфере. Тогда же президент республики Фостен-Арканж Туадера заявил, что Россия помогла избежать гражданской войны в стране.

Также в июле Путин сообщал, что в ближайшие 3–4 месяца Россия будет готова предоставить некоторым странам Африки по 25–50 тыс. т зерна. Среди стран, куда будет направлено зерно, была и Центральноафриканская Республика. В начале декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что в настоящее время детали поставок бесплатного зерна в африканские страны находятся на согласовании.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже к нему присоединилась Южно-Африканская Республика.

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