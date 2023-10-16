Путин отметил формирование многополярности в основе расширения БРИКС

В основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности в мире. Об этом заявил президент России Владимир Путин 16 октября в интервью Медиакорпорации Китая, текст опубликован на сайте Кремля.

«В основе этого процесса (расширения БРИКС. — Ред.) лежит объективная реальность. <…> Это проявление объективного процесса формирования многополярного мира. Это значит, что все, кто присоединился к БРИКС, поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира. Никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений», — сказал глава российского государства.

Кроме того, Путин отметил, что расширение этого межгосударственного объединения было непростым процессом, который включал в себя сложные диалоги. Он еще раз отметил усилия президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы, благодаря которым удалось найти консенсус и договориться со всеми странами.

Накануне отмечалось, что президент РФ Владимир Путин заявил о самостоятельном формировании многополярного мира при росте потенциала стран. Кроме того, он отметил, что не в последнюю очередь это связано с ростом потенциала Китая.

Кроме того, 12 октября, президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе выступления в парламенте страны отметил, что принятие в БРИКС с 1 января 2024 года шести новых стран является мощным импульсом, усиливающим позиции Глобального Юга. При этом он спрогнозировал дальнейшее расширение и усиление объединения.

XV саммит БРИКС проходил в столице ЮАР Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. По его итогам президент ЮАР заявил, что члены БРИКС приняли решение пригласить в объединение Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Они станут полноценными участниками сообщества с 1 января 2024 года.

БРИКС — межгосударственное объединение, которое было основано в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием министров экономики Бразилии, России, Индии и Китая. Позже в объединение вошла ЮАР.