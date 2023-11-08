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Экономист прокомментировал прогноз о росте доли БРИКС в мировом ВВП

Bloomberg сообщило о росте доли БРИКС в мировом ВВП: экономист Чирков назвал причину
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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Доля стран в БРИКС, с учетом государств, которые присоединятся к объединению, в мировом ВВП увеличится с 36% до 45% к 2040 году, что более чем вдвое превысит удельный вес стран «большой семерки» (G7), сообщило агентство Bloomberg. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков рассказал «Известиям», что роль стран БРИКС в мире будет расти, и объяснил, с чем это будет связано.

«Надо сказать, что эти прогнозы по тому, что БРИКС обгонит страны G7, уже сбылись, потому что страны БРИКС, включая те [государства], которые с 2024 года будут членами [объединения], уже обгоняют «большую семерку» по ВВП. Я абсолютно согласен, что их доля будет расти, поскольку в БРИКС входят самые большие развивающиеся страны, которые по классификации, созданной на Западе, почему-то относятся к развивающимся, хотя экономики многих стран БРИКС превышают некоторые экономики развитых стран даже не на порядок, а на несколько порядков», — отметил экономист.

Как он объяснил, роль стран БРИКС в мире, а также их доля в ВВП будут увеличиваться в том числе благодаря тому, что западные страны теряют свою конкурентоспособность, теряют возможность развиваться за счет всего остального мира. Весь остальной мир не согласен с развитием Запада за его счет, добавил эксперт. Он уточнил, что существующие уровни по ВВП, по технологическому развитию стран Запада возникли, потому что десятилетиями был консенсус: многие обеспеченные граждане, сверхбогатые люди держат деньги на Западе, а также большие компании, государственные фонды держат свои активы в западных государствах.

«Это, конечно, давало очень хороший задел возможности по развитию западных стран. Сейчас этого задела нет, теперь реально страны равны по возможностям. В этом смысле, конечно, страны БРИКС, где более низкие издержки, где дешевое сырье, дешевая рабочая сила, будут обгонять западные страны. Тут двух мнений быть не может», — заключил Чирков.

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Ранее, 16 октября, президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая рассказал, что в основе расширения БРИКС лежит объективный процесс формирования многополярности в мире. По его словам, это означает, что все, кто присоединился к объединению, поддерживают идею и концепцию формирования многополярного мира, и никто не хочет быть на вторых ролях у какого-то суверена, все хотят равных отношений.

На прошедшем в конце августа в ЮАР ежегодном саммите БРИКС стало известно, что с 1 января 2024 года полноценными участниками объединения станут еще шесть стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В настоящее время в БРИКС входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР.

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