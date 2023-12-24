В США указали на ошибку Японии в передаче ракет Штатам для Украины
Японии не стоило передавать США зенитные ракеты комплекса (ЗРК) Patriot в качестве косвенной помощи Украине. Такое заявление 23 декабря сделали американские эксперты в интервью японскому изданию Nikkei Asia.
«[Правительство премьер-министра Японии Фумио Кисиды] совершило фундаментальную ошибку, согласившись с приоритетом администрации [президента США Джо] Байдена в отношении Европы», — указал бывший заместитель американского министра обороны Элдридж Колби.
Он раскритиковал политику американских властей на Украине. По его словам, Вашингтон поставил Киеву оружие, которое не получится своевременно заменить для собственного пользования. Получается, американский военно-промышленный комплекс отвлечен от решения более важных стратегических задач, отметил Колби.
Старший научный сотрудник международного Фонда Карнеги Дженнифер Каванах рассказала, что Японии уже сейчас не хватает зенитно-ракетных комплексов для защиты собственных военных аэродромов. Она предположила, что отправка ценных ракет в США несет очень высокие риски для японской стороны и назвала это «недальновидным решением» с обеих сторон.
«Это кое-что говорит о приоритетах администрации Байдена. Они готовы отдать приоритет вооружению Украины, а не Азии, несмотря на их заявления о том, что Азия является приоритетным театром военных действий для Соединенных Штатов», — обратила внимание Каванах.
Ранее, 22 декабря, газета The Wall Street Journal сообщила, что Япония в рамках упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. При этом уточняется, что правительство США должно будет получить согласие японской стороны, если решит передавать иным странам производимые на территории Японии ракеты для Patriot.
До этого, 19 декабря, The Washington Post сообщила, что США при экспорте из Японии снарядов для зенитно-ракетных комплексов Patriot смогут поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны. При этом сколько ракет-перехватчиков Токио передаст Вашингтону, не уточнялось.
Накануне телеканал NHK сообщил, что Япония выделит Украине дополнительный пакет финансовой помощи в размере $4,5 млрд.
Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил президент России Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных. Однако в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.