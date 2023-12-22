Япония разрешила передачу в США ракет для систем Patriot

Япония в рамках упрощения правил экспорта оборонного оборудования разрешила передачу в США ракет для противоракетных систем Patriot. Об этом сообщает 22 декабря The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Таким образом, решено, что передача в США производимых в Японии ракет для систем Patriot соответствует правилам экспорта. До этого Токио мог поставлять в Вашингтон только компоненты оборудования оборонного назначения, произведенного по их лицензии.

При этом уточняется, что правительство США должно будет получить согласие японской стороны, если решит передавать иным странам производимые на территории Японии ракеты для Patriot.

Кроме того, Токио сможет поставлять Лондону 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, производящиеся по лицензии BAE Systems.

До этого, 19 декабря, The Washington Post сообщила, что США при экспорте из Японии снарядов для зенитно-ракетных комплексов Patriot смогут поставлять Украине больше средств противовоздушной обороны. При этом сколько ракет-перехватчиков Токио передаст Вашингтону, не уточнялось.