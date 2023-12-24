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Сюжет:

Великобритания заявила о продолжении помощи Украине в 2024 году

Лондон не намерен снижать уровень военной помощи Киеву в 2024 году
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Фото: commons.wikimedia.org/U.S. Embassy Kyiv Ukraine
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Лондон будет продолжать предоставление помощи Киеву и в 2024 году. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщила газета The Telegraph.

«Мы [Великобритания] рассматриваем вопрос о том, какие статьи наших расходов могут быть переведены на многолетнюю основу [помощи Украине]», — передает издание слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона.

Помимо этого, говоря о планируемых объемах британской помощи Украине, Кэмерон подчеркнул, что в следующем году Киев может рассчитывать даже на большую поддержку, чем в настоящее время.

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Ранее, 22 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности в преодолении оборонительных линий российской армии. По его словам, армия РФ создала оборонительные рубежи в ходе подготовки к отражению контрнаступления украинской армии, организовав «огромные минные поля, окопы и препятствия для танков».

21 декабря обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс указал на то, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. По его словам, контрнаступление украинской армии закончилось разочарованием, а силы страны оказались «окровавлены и истощены».

Накануне, 20 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

19 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии ведомства сообщил, что потери ВСУ с начала спецоперации превысили 383 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. В ходе всего контрнаступления, начатого 4 июня, киевский режим потерял 159 тыс. военнослужащих, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков и 2348 бронемашин различного класса, уточнил глава Минобороны.

Тогда же президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ несут значительные потери и уже растратили свои резервы, «пытаясь показать хозяину результаты». Кроме того, глава государства указал на рухнувший миф о неуязвимости западной военной техники.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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