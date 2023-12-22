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Генсек НАТО признал сложности ВСУ в преодолении оборонительных линий ВС РФ

Генсек НАТО Столтенберг похвалил российскую линию обороны
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Фото: REUTERS/Inna Varenytsia
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают сложности в преодолении оборонительных линий Российской армии. Об этом заявил 22 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью агентству DPA.

Как отметил Столтенберг, Российская армия создала оборонительные рубежи в ходе подготовки к отражению контрнаступления ВСУ, организовав «огромные минные поля, окопы и препятствия для танков».

«Эти линии обороны сложно преодолеть, особенно если нет военно-воздушных сил, которые могли бы в действительности поддержать эти операции», — цитирует его Zeit Online.

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Ранее в этот день в офисе президента Украины Владимира Зеленского признали отсутствие ожидаемого результата от контрнаступления, указав при этом, что сдаваться украинская армия пока не собирается. В Киеве отметили, что понимают, «какие коррективы нужно внести в военную тактику и стратегию», чтобы военные выглядели на поле боя «более эффективно».

До этого, 21 декабря, обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс заявил, что Украине после провала контрнаступления ее войск и истощения ресурсов предстоит ужасный 2024 год. Он подчеркнул, что контрнаступление ВСУ закончилось разочарованием, а силы страны «окровавлены и истощены».

20 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что для ВСУ наступила неутешительная и однозначная ситуация, так как они терпят неудачи на поле боя.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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