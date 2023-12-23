Фермеры Польши согласились разблокировать один КПП на границе с Украиной

Фермеры Польши с 24 декабря согласились разблокировать пограничный переход с Украиной в Медыке. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и сельского развития республики.

«По итогам сегодняшних переговоров фермеры, которые 23 ноября этого года начали блокировать переход в Медыке, решили приостановить акцию протеста с завтрашнего дня, то есть с 24 декабря этого года, с 8:00 (9:00 мск) утра», — говорится в сообщении.

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заверил фермеров, что их требования будут выполнены, но на это нужно время. Он отметил, что предложения о снижении сельскохозяйственного налога уже готовятся. Они дадут органам местного самоуправления возможность освободить фермеров от повышения сельскохозяйственного налога в следующем году. Деньги, которые они должны были получить в этом году, — примерно 350 млн злотых ($88,9 тыс.) — аграриям вернут в течение следующих 12 месяцев.

Секерский уточнил, что говорил о реализации требований с министром финансов и премьер-министром Польши Дональдом Туском. По его словам, они пришли к единому мнению о субсидиях на кукурузу, по этому поводу в Еврокомиссию (ЕК) уже подана заявка на приемку, а также зарезервированы деньги на субсидирование. Госсекретарь Михал Колодзейчак уточнил, что сумма субсидирования составляет 1,15 млрд злотых ($292,3 тыс.).

На переговорах с фермерами также обсуждались субсидии на ликвидные кредиты. Секерский заявил, что средства, предусмотренные для этой цели в законе о бюджете, позволят реализовать кредитную кампанию в размере 2,5 млрд злотых ($635,5 млн).

«Если возникнет необходимость увеличить эту сумму, мы открыты к этому», — заверил глава минсельхоза Польши.

Ранее, 1 декабря, газета El País сообщила, что украинские водители выражают недовольство в связи с акцией протеста польских фермеров, которые заблокировали контрольно-пропускные пункты (КПП) на польско-украинской границе. Многие водители стояли на границе около шести дней, чтобы доставить свой груз к месту назначения. У них нет возможности ни принять душ, ни получить горячую еду. В отсутствие медицинской помощи в этой огромной пробке погибли два человека.

До этого, 27 ноября, польские фермеры из организации «Обманутая деревня» присоединились к протестующим перевозчикам на украинской границе, а также начали блокировать КПП «Медыка – Шегини». Фермеры заявили, что будут пропускать только машины с гуманитарной помощью. Ранее они тоже блокировали этот КПП, но только с 9:00 до 20:00 по местному времени. С 27 ноября была введена круглосуточная блокада.

В этот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

В начале ноября перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков. Позднее дальнобойщики объявили, что протестная акция будет продолжаться до 1 февраля следующего года.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.