Украинские водители назвали «пиратами» польских фермеров на КПП

Украинские водители выражают недовольство в связи с акцией протеста польских фермеров, которые заблокировали контрольно-пропускные пункты (КПП) на польско-украинской границе. Об этом сообщила газета El País.

Протестующие пропускают в среднем по два грузовика в течение двух часов. Многие водители стоят на границе около шести дней, чтобы доставить свой груз к месту назначения. У них нет возможности ни принять душ, ни получить горячую еду. В отсутствие медицинской помощи в этой огромной пробке уже погибли два человека, у которых были проблемы со здоровьем, пишет газета в материале за 29 ноября.

«Наши водители страдают от холода и из-за действий нескольких человек с поддержкой своих властей. Мы неоднократно просили, чтобы люди были обеспечены питанием, экстренной медицинской и пожарной помощью, надлежащими санитарными условиями. Ничего этого нет», — приводит издание слова водителя из Украины Сергея Деркача.

Протестующие объясняют, что перекрытие КПП вызвано не ненавистью к украинцам, а самосохранением. Дешевые товары, произведенные без учета европейских стандартов, которые поставляет Украина, лишают местных фермеров заработка. Люди разоряются и ищут возможность предотвратить еще большее падение цен на свою продукцию. Однако украинцы не понимают такой аргументации.

«Эти люди — террористы, они как пираты в Ливии, и самое страшное, что их немного, но они имеют поддержку Варшавы», — сказал другой водитель Михайло Винар.

Один из польских фермеров Миколай Тоборович озвучил свой взгляд на ситуацию. У него есть свое маленькое хозяйство, которое является источником заработка для его семьи. Однако в настоящее время польский рынок наводнен украинским зерном. Цены на продукцию упали более чем на 70% со времен начала российско-украинского конфликта. Тоборович подчеркнул, что сам принимал у себя в доме украинских беженцев на протяжение двух месяцев, однако сейчас он должен защищать благосостояние своей семьи.

Перевозчики из Польши начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной в начале ноября. Они потребовали ввести коммерческие разрешения для украинских перевозчиков и ограничить их количество. Из-за этого на границе скопились огромные очереди из грузовиков.

25 ноября украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна испытывает сложности на границе с Польшей из-за «политических шагов» соседей. По его словам, власти страны уже начали работу над разрешением данного конфликта, а Польше необходимо дать какое-то время для разрешения ситуации.

В этот же день мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу немедленно прекратить «позорную блокаду» границы с Украиной. Он отметил, что все положительные для Киева действия Варшавы сводятся на нет «группой маргиналов», которые блокируют поставки гуманитарных товаров.

Однако польские перевозчики объявили о продлении протестной акции до 1 февраля следующего года и ее расширении на очередной пункт пропуска, в Медыке, а 23 ноября они заблокировали поставки на Украину военных грузов.

19 ноября сообщалось, что на Украине начались перебои с доставкой некоторых товаров из-за блокировки границы. Тогда же вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков (АСМАП) Владимир Балин рассказал, что Киев и Варшава намерены судиться из-за проблем с блокировкой движения на границе.