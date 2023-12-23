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Трамп заявил о желании провести дебаты с Байденом

Трамп заявил о желании провести 10 раундов дебатов с Байденом
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Фото: REUTERS/Scott Morgan
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Экс-президент США Дональд Трамп 22 декабря заявил, что жаждет дебатировать с действующим американским лидером Джо Байденом в рамках предвыборной кампании.

«О, буду ли я ждать этого с нетерпением! Как насчет 10 раундов? Как насчет дебатировать 10 раз?» — ответил он на вопрос радиоведущего Хью Хьюитта, стал бы политик участвовать в дебатах с Байденом, если оба выиграют партийные номинации.

При этом кандидат в президенты США может отказаться от участия в дебатах, если сочтет это невыгодным с точки зрения поддержки на выборах. Сам Трамп отказался участвовать в публичных спорах с другими кандидатами-республиканцами. Политик не исключает, что по ходу праймериз может вернуться к дебатам с соперниками-однопартийцами.

Задача без звездочки: зачем конкуренты Трампа снимают свои кандидатуры
И что может повлиять на исход президентской гонки в США

Ранее, 9 декабря, Байден сказал, что возможная победа Трампа на президентских выборах в 2024 году влечет за собой множество угроз для американского государства. По словам американского лидера, Соединенные Штаты не могут позволить себе рисковать тем, что Трамп окажется у власти в 250-ю годовщину принятия Декларации независимости, которая пройдет в 2026 году.

В тот же день газета The Wall Street Journal по результатам собственного опроса сообщила, что рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа в текущей предвыборной гонке впервые превысил аналогичный показатель действующего президента Джо Байдена.

Согласно этим данным, в случае выбора лишь между ними двумя за Трампа проголосовали бы 47% американских граждан. В то же время увидеть Байдена на втором сроке предпочли бы 43% избирателей. В голосовании с участием пяти других потенциальных кандидатов Трампа выбрали бы 37% опрошенных, а Байдена — только 31%.

6 декабря Байден заявил, что на предстоящих в 2024 году в стране президентских выборах нанести поражение Трампу могут примерно 50 его однопартийцев-демократов. Он также пообещал, что выиграет у Трампа эти выборы. В то же время обозреватель Fox Business Ларри Кадлоу выразил мнение, что Байден демонстрирует отчаяние из-за планов Трампа по пересмотру нынешней политики страны в случае своей победы.

За день до этого Байден сообщил на встрече с журналистами, что вряд ли решился бы снова стать главой государства, если бы его предшественник не объявил о намерении повторно баллотироваться на пост главы государства.

В свою очередь, 2 декабря Трамп назвал свое участие в президентской гонке «крестовым походом» против Байдена, который, по его словам, является «разрушителем американской демократии». Экс-президент обвинил администрацию Байдена в попытках «подавить свободу слова, подвергнуть цензуре их критиков» и «криминализировать инакомыслие» в стране.

В середине ноября телеканал NBC News со ссылкой на проведенный им опрос сообщил, что рейтинг одобрения Байдена упал до рекордно низкого уровня за всё время его нахождения на посту лидера страны.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы в США на ноябрь 2024 года.

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