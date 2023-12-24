25 декабря — католическое Рождество – 2023: история и традиции праздника

Ежегодно 25 декабря католики по всему миру отмечают главный праздник — Рождество Христово. Он объединяет миллионы человек по всему миру, дети и взрослые из разных стран ждут торжества с трепетом и нетерпением. Празднику посвящено множество произведений массовой культуры, а в католической церкви он является главным событием года. «Известия» рассказывают, как католики отмечают Рождество в 2023 году.

Когда католики отмечают Рождество

Католическая церковь отсчитывает праздники по григорианскому календарю, по которому Рождество отмечают в ночь на 25 декабря. Решение о праздновании Рождества Христова в этот день было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году. Дата торжества не меняется из года в год. Также 25 декабря отмечают Рождество протестанты и ряд православных поместных церквей.

Католическое Рождество – 2023: история

Смысл, который в праздник вкладывают католики и православные, практически не различается. Несмотря на разные даты, приверженцы обеих конфессий празднуют одно и то же событие — появление на свет Божьего Сына, Иисуса Христа. Историки считают, что рождение Мессии приходится на интервал с 7 года до н. э. по 4 год до н. э.

Христос родился в Вифлееме, куда его мать, Пречистая Дева Мария, прибыла с супругом Иосифом во время переписи населения. Из-за переполненных гостиниц пара заночевала в пещере, служащей загоном для скота. Там и пришел в земной мир Младенец Иисус. В ночь чуда на небе зажглась новая, Вифлеемская, звезда.

Католическое Рождество – 2023: традиции праздника

За четыре недели до Рождества начинается Адвент — период подготовки к празднику, в который верующие стремятся очистить душу и разум. Соблюдать ограничения в пище в это время не так важно, как контролировать свои помыслы и поступки. Католики стараются совершать добрые дела, участвовать в благотворительности, раздать долги и попросить прощение у близких. Кроме того, недели перед Рождеством принято проводить в молитвах о гармонии в доме и здоровье семьи.

Канун праздника называется Сочельником — это самый строгий день поста. Особо верующие не позволяют себе даже крошки пищи до появления на утреннем небе первой звезды. В ночь на 25 декабря начинаются и рождественские богослужения в западных странах. Внутри и снаружи храмов устанавливают вертепы с яслями и фигурками Христа и Богоматери.

В странах североамериканского континента и Европе традиции празднования Рождества во многом схожи с российским Новым годом. Главным символом праздника является елка, которую наряжают и устанавливают в помещениях и на улицах. Снежинками, гирляндами и разноцветной мишурой украшают улицы городов, магазины, общественные места.

Существует у католического Рождества и олицетворяющий его сказочный персонаж Санта-Клаус. Подобно Деду Морозу, он якобы приносит подарки детям и оставляет их под елкой — или же в специальных праздничных носках над камином. Подхватывая эту традицию, подарками обмениваются и взрослые, которые на самом деле являются волшебниками для своих детей.

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