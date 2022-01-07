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После первой звезды: чему на самом деле мы радуемся 7 января

Рождество становится главным праздником даже для неверующих
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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После первой звезды: чему на самом деле мы радуемся 7 января
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2022-01-07 16:59:57
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Православные христиане отмечают Рождество Христово. 7 января начались Святки — 12 дней верующие будут праздновать в честь рождения Спасителя. В XX веке главное религиозное событие и весь январский праздничный цикл сначала покинули, а потом вернулись в культурную традицию россиян. В Москве и не только люди идут в храмы, среди них — много молодежи. Как воцерковленные и неверующие проводят Рождественскую ночь и как происходит переосмысление сугубо светского Нового года — в репортаже «Известий».

Огни Москвы

Ночь перед Рождеством Москва гуляла — без излишеств (все-таки пост), но энергично. В центре города у пешеходных переходов собирались толпы — 20 секунд "зеленого" на всех не хватало, переходили улицы в очередь. На фотосессии перед бесчисленными елками, двойками и нулями отвлекались мало — к ним уже привыкли с декабря. Юрия Долгорукого, как повелось, загородили сияющим частоколом, а за его хвостом поставили карусель с лошадками — выглядело очень по-французски. Деревья на бульварах в этот раз подсветили фруктовыми оттенками, от чего в голову лезли несвоевременные мысли о лете.

Корреспонденту «Известий» очень хотелось поймать рождественское настроение, но не получалось. Хотелось увидеть падающие звезды. Но Деды Морозы со Снегурочками есть, Щелкунчики (особенно много в этот раз) и трехголовый Мышиный король (реально очень страшный) есть, а христианских персонажей нет. Но стоит заглянуть в церковь, благо их в столице достаточно, как попадаешь в иной мир. Покой, тишь, аромат. Не захочешь, а уверуешь. И людей почти нет.

После первой звезды
москва дизайнерские елки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На службу с осторожностью

У входа в Храм Апостола Иоанна Богослова под Вязом (на Новой площади), наконец, видим хоть что-то рождественское, после сияющих цифр, трельяжей в стиле рококо и непонятных завитушек.

Конечно, елки, щедро расставленные по улицам — рождественский элемент, но кто об этом помнит.

Дело в том, что с 1930-х и до 1980-х годов в стремлении вытеснить церковный праздник Новый год последовательно — и небезуспешно — трансформировали в нечто, внешне схожее с Рождеством, — рассказал «Известиям» первый заместитель главного редактора и сооснователь православного журнала для сомневающихся «Фома» Владимир Гурболиков. — После того, как провалились глупости с попытками вытравить всё, включая любимую всеми украшенную ёлку. После того, как перестали публиковать дикости типа заявлений детей старшей группы детского сада (было и такое!) с требованием запретить елки, а взамен выдать детям санки и лыжи. В конце концов, стало ясно, что это тупик. Поступили изощреннее: встроили многие праздничные рождественские элементы сугубо и исключительно в новогодний контекст, а само Рождество "отрезали".

Однако есть люди, в том числе и представители молодого поколения, которые в последние годы завели традицию наряжать елку 6 января.

В Храме под Вязом литургия начнется в 11 ночи.

— Придут люди, а как же, — удивилась служительница вопросу «Известий», — Нет, на улице никто не останется, все поместятся.

На Варварке со стороны Москвы-реки четыре церкви, открыта одна — Знаменский Собор, в ней идет служба. Места достаточно. Народ особо не задерживается — свечку поставить, перекреститься на икону, и дальше гулять.

После первой звезды
рождество храм
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В Казанском Соборе (угол Никольской и Красной площади) людей больше — здесь хранится знаменитая Казанская икона Божией Матери. И можно послушать также весьма известный хор певчих. На божественные звуки собираются зеваки. Но рядом каток — звуки оттуда веселее.

Там, где по соседству нет столь мощных соблазнов, людей больше.

Кто-то обращает внимание, что на Рождество в храмах стало меньше людей, — говорит Владимир Гурболиков. — Возможно, хотя я не готов обобщать. Мой "родной" храм был рождественским утром переполнен. Но за все приходы не скажу. Скажу, что могло измениться поведение людей, которые чаще сейчас выбираются не непосредственно на ночную службу с 6 на 7 января. Праздник продолжается вовсе не несколько часов, даже не один день, а весь рождественский сочельник. Люди идут в храмы все это время, а не только в Рождественскую ночь.

Возможно, на поведение людей влияет пандемия.

— За последние годы очень много утрат, — констатирует собеседник. — Очень много скончалось или тяжело переболело людей, а среди них и священнослужителей.

Новый Новый год

Московские улицы не показательны, уверяют специалисты. Рождество возвращается в нашу культуру, к тому же, если оно и уходило, то недалеко и не надолго.

Хоть советская власть и отменила Рождество, святочная культура с ее колядками и гаданиями держалась очень долго, — заметила заведующая фольклорно-этнографическим отделом Государственного республиканского центра русского фольклора Варвара Добровольская. — До 1950-х годов колядовали, вернее, щедровали, повсеместно, а на Юге России — до 1980-х годов. Сам праздник, поскольку он связан с церковью, ушел из общественной среды. В "оттепель" в интеллигентной среде возродился интерес к церковным традициям, но это было, скорее, фрондерство. А в 1970-е появилось молодежное фольклорное движение. Рождество как источник наиболее сохранившегося комплекса фольклорных песен и текстов стало очень востребованным. Это не было возвращение к вере. Рождество без веры — просто интерес к прошлому своего народа.

Все изменилось в 1990-е годы, напоминает этнограф.

Появились неофиты, воцерковленные люди перестали скрывать свои чувства. В деревнях, как только начали восстанавливать церкви, Рождество сразу вновь стало праздником. В городах иначе. Для большого числа людей посещение церковной службы стало частью длинного праздничного ритуала, — объясняет Варвара Добровольская.

После первой звезды
рождество храм санкт петербург
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева

Владимир Гурболиков считает, что пришло время говорить о зарождении новой традиции — вернувшееся к нам Рождество меняет наши новогодние привычки.

Мы сейчас переживаем очень интересный момент — попытку переосмыслить и ввести в христианскую традицию не только сам праздник Рождества, но и вроде бы сугубо светский Новый год. Немало моих знакомых — образованных верующих людей — всё чаще встречают Новый год в храме — на многих приходах в новогоднюю ночь стали устраивать молебен и ночную литургию. У тех, кто собирается на это новогоднее богослужение, очень сильные впечатления. Люди говорят, что впервые почувствовали подлинную радость встречи Нового года. Это нечто совершенно новое, особенно в виду того, что у нас в стране в ХХ веке о Рождестве масса людей просто забыла. Хотя это порождало чувство утраты чего-то важного.

Владимир Гурболиков напомнил о стихотворении Иосифа Бродского «Рождественский романс», где Новый год «плывет в тоске необъяснимой». Тоска, одиночество посреди новогодней ночи. Почему? Где самое главное и подлинное чудо? Спустя десять лет Бродский сам себе ответил в стихотворении «В Рождество все немного волхвы». Написал: «"механизм Рождества" таков, что даже если люди забыли, что составляет подлинное волшебство праздника, то они, тем не менее, садясь за новогодние столы, сами того и не сознавая, всё равно встречают родившегося Христа.

В России сейчас нет попыток лишить Рождество его "виновника". Как рассказал Владимир Гурболиков, в 2021 году Еврокомиссия разработала "Принципы инклюзивной коммуникации", где чиновникам ЕС рекомендовалось избегать упоминания о Рождестве Христовом, поскольку не все европейцы исповедуют христианство. Этому многие воспротивились, и авторам пока пришлось отозвать инициативу.

У нас Рождество стало органичной частью январского праздничного цикла, — считает Владимир Гурболиков. — Сюда входят и ещё два церковных праздника: Обрезания Господня и Крещения (Богоявления), а вместе с ними и Старый Новый год.

Не все знают, что с вечера 31 декабря на 1 января (церковный день начинается с вечера) по новому стилю Церковь вспоминает Святого мученика Бонифатия, которому принято молиться об избавлении от пьянства. Когда это празднование фиксировалось в церковных святцах, никакой проблемы ночи 31 декабря на существовало: это был обычный декабрьский день, приходившийся на Рождественский пост.

Как россияне встретили Рождество
Президент России Владимир Путин во время рождественского богослужения в храме Спаса Нерукотворного Образа на территории Ново-Огарево
Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Как россияне встретили Рождество
Православное рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Как россияне встретили Рождество
Во время богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Как россияне встретили Рождество
Рождественский вертеп возле Знаменской православной церкви в Дивногорске, Красноярский край
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Как россияне встретили Рождество
Ночная рождественская служба в Знаменской церкви в Дивногорске, Красноярский край
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Как россияне встретили Рождество
Рождество — один из 12 главных праздников в христианстве
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Как россияне встретили Рождество
Торжественное богослужение в Святотроицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Как россияне встретили Рождество
Верующие во время рождественского богослужения в Святотроицком кафедральном соборе в Екатеринбурге
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Как россияне встретили Рождество
Местная жительница накануне православного Рождества в селе Ермаковка Омской области
Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Как россияне встретили Рождество
Вид на церковь Архистратига Михаила накануне православного Рождества Христова в селе Ермаковка, Омская область
Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Как россияне встретили Рождество
Священник отец Николай проводит рождественское богослужение в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка, Омская область
Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Как россияне встретили Рождество
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Как россияне встретили Рождество
Верующие во время рождественского богослужения в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Как россияне встретили Рождество
Торжественное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе, Новосибирск
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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