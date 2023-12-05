6 декабря — день рождения Санта-Клауса: как появился образ зимнего волшебника

Во многих странах мира 6 декабря отмечают день рождения волшебного персонажа, выступающего символом Рождества, — Санта-Клауса. По поверью, сказочный дедушка приносит детям подарки и творит настоящие чудеса в преддверии праздника. «Известия» рассказывают, откуда пошел образ Санта-Клауса, как он связан с Дедом Морозом и как отмечают день рождения западного волшебника.

Кто такой Санта-Клаус — история персонажа, прообраз

Считается, что прообразом рождественского персонажа является общехристианский святой Николай Чудотворец, или Николай Угодник. Согласно христианским источникам, он жил в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии. С юных лет Николай воспитывался в христианских ценностях, а повзрослев, решил посвятить себя служению Господу.

В основу новогодней легенды легла история из жития святого. Чудотворец решил помочь бедной семье — отцу с тремя дочерьми. От отчаяния старик уже думал продать одну из девушек в публичный дом, но Николай Угодник не позволил этому случиться. Он подкинул беднякам в каминную трубу кошелек с деньгами. По одной из версий, он упал прямиком в чулок, висевший на камине для просушки. Поэтому во многих европейских странах до сих пор бытует традиция класть подарки в носки и чулки. А сама история положила начало обычаю дарить добро и заниматься благотворительностью под Рождество.

В западной культуре образ святого Николая постепенно обрастал новыми деталями и воспевался в литературных и музыкальных произведениях. Так, в 1822 году американский писатель Клемент Кларк Мур написал для своих детей стихотворную сказку «Ночь перед Рождеством, или визит Святого Николая». Литератор упростил для восприятия малышей образ героя и представил святого в образе добродушного дедушки Санта-Клауса, который приходит к детям перед Рождеством и оставляет подарки. Через год друг Мура отнес произведение писателя в газеты, где анонимно опубликовал. Стихотворение разошлось большим тиражом, а образ Санта-Клауса стал достоянием массовой культуры.

День рождения Санта-Клауса – 2023: как отмечают

6 декабря в Римско-католической церкви отмечают память Николая Чудотворца — и этот же день называют днем рождения Санта-Клауса. Традиции этого праздника во многом схожи с празднованием Рождества — европейские церкви организуют сборы для бедных семей, дарят им одежду, сласти и игрушки.

Масштабно праздник отмечают в Нидерландах, поскольку святой Николай считается покровителем голландской столицы — Амстердама. Поэтому 6 декабря в разных городах страны звучат праздничные салюты, а дети оставляют у дымохода или входной двери морковь и клочки сена для лошади волшебника, который взамен приносит им подарки.

В России есть собственный зимний чудотворец — Дед Мороз, вышедший из сказок писателя Владимира Одоевского, а до этого известный как дух зимы Мороз. Ранее «Известия» рассказывали читателям, когда и как россияне отмечают день рождения Деда Мороза и кому нужно дарить подарки в честь торжества.