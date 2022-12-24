Санта-варвары: отмена сказки и польза географии
Что миру наванговали на 2023 год, чем губительна детская вера в Санта-Клауса и к каким последствиям иногда приводит незнание географии. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий».
Год от года не легче
Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга, снискавшая себе прозвище Нострадамус Балкан, как известно, успела оставить после своей смерти в 1996 году целый ворох предсказаний на десятилетия вперед. С приближением нового года ряд СМИ вспомнил, что именно слепая провидица узрела на 2023-й. Прогноз оказался неутешительным.
Так, согласно ее пророчествам, в наступающем году мир ждет солнечная буря, которая будет иметь катастрофические последствия. Потенциально это природное явление в виде интенсивных всплесков излучения на Солнце, сопровождающееся выбросами плазмы с его поверхности, может разрушить спутники и привести к серьезным перебоям во всех электронных и коммуникационных системах — от интернета до электроснабжения.
Напророчила Ванга и еще один «пинок» от Вселенной. Согласно ее предсказаниям, в 2023 году орбита Земли может слегка сместиться из-за гравитационных сил других планет, что сулит человечеству новые беды — резкое повышение температуры, изменение приливов и отливов и скачки уровня радиации. И будто этого еще недостаточно, в 2023 году — опять-таки согласно видениям Ванги — люди сами усугубят свои проблемы, проведя испытания биологического оружия.
К счастью, видения и пророчества Ванги не всегда бывали четкими и однозначными, оставляя пространство для разных интерпретаций. Да и не всегда сбывались. Хотя, как уверено большинство, знаменитая болгарка точно предсказала теракты 11 сентября в США, напророчив еще в 1989 году, что «американские братья падут после нападения стальных птиц».
Недетская неожиданность
Казусы, связанные с возрастными изменениями, в этом году чаще всего случались с президентом США Джо Байденом. Он то спотыкался, то падал с велосипеда, то разговаривал с невидимыми собеседниками. Но на днях один неприятный инцидент, попавший в мировые СМИ, произошел совсем с другим персонажем — президентом Южного Судана 71-летним Сальвой Кииром.
Стоя на торжественной церемонии открытия новой дороги, глава государства обмочился прямо в тот момент, когда звучал национальный гимн. Первыми лужу, образовавшуюся у ног южносуданского лидера, заметили люди в его окружении и журналисты, оперативно отведя камеры с президента на лица собравшихся. Сам лидер при этом, судя по выражению лица, похоже, не сразу осознал, что произошло.
Президент Южного Судана Сальва Киир
Киир находится у власти в Южном Судане с момента обретения им независимости в 2011 году, с тех пор ни разу не проводилось выборов. И за последние годы в обществе не раз возникали вопросы о том, насколько состояние здоровья позволяет ему и дальше оставаться у руля. Разумеется, последний инцидент, новости о котором разошлись далеко за пределы Южного Судана, лишь усилил аргументацию тех, кто считал, что политику давно пора уйти на покой.
Но нашлись и те, кто счел любое обсуждение этой «аварии» неэтичным. А нигерийский сенатор Шеху Сани и вовсе сказал, что предположительно страдающий мочекаменной болезнью Сальва Киир совершил «крайний акт патриотизма», не став уходить с публики, невзирая на необходимость, исключительно из-за исполнения национального гимна.
Болгария — не заграница
Приезжавшая в Москву в начале февраля глава британского МИДа Лиз Трасс попала впросак, сказав своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Лондон никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями. Это смелое заявление министра наверняка стоило немалых нервов британскому послу в России Деборе Броннерт, которой пришлось спешно объяснять своей начальнице, что обе области действительно являются территорией России, а не Украины, как та подумала.
На этой неделе еще более позорное незнание географии некоторыми западными товарищами стоило куда больших нервов другому послу — главе болгарской дипмиссии в США Георгию Панайотову. Посол решил отправить своего 12-летнего сына Тео на Рождество в Болгарию. И выбрал для этого рейс с пересадкой в немецком Франкфурте. При этом, дабы ребенок не потерялся в огромном терминале аэропорта, посол загодя заказал и оплатил услугу сопровождения от компании Lufthansa. Но когда Тео добрался до Франкфурта, компания отказалась помогать ему со следующим рейсом, заявив, что «Болгария — это часть России».
«Это не шутка, это действительный случай, который здорово потрепал нервы мне и травмировал ребенка», — посетовал Георгий Панайотов, рассказывая об инциденте в соцсетях.
На счастье, благодаря неравнодушным членам экипажа Тео все-таки смог не потеряться в аэропорту и сесть на рейс до Софии.
Японские церемонии
Недавно японцы серьезно удивили Катар тем, что болельщики Страны восходящего солнца, приезжавшие на ЧМ по футболу, убирали мусор с трибун не только за собой, но и за фанатами из других стран. Факт невероятной, по местным меркам, чистоплотности японцев был отмечен сразу несколькими катарскими журналистами и активно обсуждался в соцсетях.
На этой неделе катарцам наверняка вновь стало удивительно. Как известно, получение Дохой права на проведение престижного спортивного мероприятия этой осенью сопровождалось целой чередой скандалов и обвинений национальных чиновников в подкупе функционеров от мира спорта, но Катару это всё оказалось ни по чем. А вот в Японии, чей город Саппоро считается фаворитом среди претендентов на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, на этой неделе добровольно приостановили продвижение своей заявки из-за коррупционного скандала, причем связанного с другой, уже прошедшей в стране летней Олимпиадой.
Недавно появилось предположение, что при определении победителей тендера на подряд по организации тестовых соревнований перед Олимпиадой-2020 в Токио произошел сговор и отбор был произведен недобросовестно. И мэр японского Саппоро Кацухиро Акимото счел, что сначала стране стоит разобраться со всеми обвинениями, а не идти в бой с подмоченной репутацией.
Кроме того, в ближайшее время власти Японии намерены провести общенациональный опрос жителей страны о том, стоит ли Саппоро принимать зимнюю Олимпиаду на фоне коррупционного скандала.
Без иллюзий
Под занавес 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп согласился отвечать на звонки детей в Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки с вопросом о точном местонахождении Санта-Клауса, развозящего на своих санях подарки в преддверии Рождества. И одному мальчику он точно испортил праздник. «Ты всё еще веришь в Санта-Клауса?» — с явным скепсисом поинтересовался Трамп у одного семилетнего парнишки, намекнув, что в его возрасте пора бы уже перестать это делать.
Американская общественность дружно обрушилась тогда на главу Белого дома. Однако на этой неделе австралийские ученые подтвердили: поддерживать в детях веру в Санта-Клауса — действительно не лучшее решение. По общему мнению, когда ребенок начинает задавать родителям вопросы, настоящий Санта или нет, он уже находится на той стадии развития, когда может отличать реальных персонажей от вымышленных. И упорствуя с выдумками, родители бьют по критическому мышлению детей.
Более того, ученые сошлись во мнении: когда дети все-таки узнают, что никакого волшебного старика не существует, они начинают задумываться о том, в чем еще родители им солгали. Наконец, общепринятый нарратив о том, что подарки получают только хорошие ребята, может негативно сказываться на чувстве собственного достоинства детей из бедных семей, которым подарки достаются не по принципу хорошего поведения, а исходя из бюджета родителей.
Впрочем, один из ученых-психологов всё же отметил, что в мифе о Санте есть и плюс — рождественские ритуалы дают ощущение социальной принадлежности и позволяют детям чувствовать себя менее одинокими. Но посоветовал родителям «разоблачаться» перед своими чадами «в соответствующее возрасту время».