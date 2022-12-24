Санта-варвары: отмена сказки и польза географии

Что миру наванговали на 2023 год, чем губительна детская вера в Санта-Клауса и к каким последствиям иногда приводит незнание географии. Самые любопытные события уходящей недели — в подборке «Известий» .

Год от года не легче

Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга, снискавшая себе прозвище Нострадамус Балкан, как известно, успела оставить после своей смерти в 1996 году целый ворох предсказаний на десятилетия вперед. С приближением нового года ряд СМИ вспомнил, что именно слепая провидица узрела на 2023-й . Прогноз оказался неутешительным.

Так, согласно ее пророчествам, в наступающем году мир ждет солнечная буря, которая будет иметь катастрофические последствия . Потенциально это природное явление в виде интенсивных всплесков излучения на Солнце, сопровождающееся выбросами плазмы с его поверхности, может разрушить спутники и привести к серьезным перебоям во всех электронных и коммуникационных системах — от интернета до электроснабжения.

Санта-варвары Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Stuart Palley

Напророчила Ванга и еще один «пинок» от Вселенной. Согласно ее предсказаниям, в 2023 году орбита Земли может слегка сместиться из-за гравитационных сил других планет, что сулит человечеству новые беды — резкое повышение температуры, изменение приливов и отливов и скачки уровня радиации. И будто этого еще недостаточно, в 2023 году — опять-таки согласно видениям Ванги — люди сами усугубят свои проблемы, проведя испытания биологического оружия .

К счастью, видения и пророчества Ванги не всегда бывали четкими и однозначными , оставляя пространство для разных интерпретаций. Да и не всегда сбывались . Хотя, как уверено большинство, знаменитая болгарка точно предсказала теракты 11 сентября в США, напророчив еще в 1989 году, что «американские братья падут после нападения стальных птиц».

Недетская неожиданность

Казусы, связанные с возрастными изменениями, в этом году чаще всего случались с президентом США Джо Байденом . Он то спотыкался, то падал с велосипеда, то разговаривал с невидимыми собеседниками. Но на днях один неприятный инцидент, попавший в мировые СМИ, произошел совсем с другим персонажем — президентом Южного Судана 71-летним Сальвой Кииром.

Стоя на торжественной церемонии открытия новой дороги, глава государства обмочился прямо в тот момент, когда звучал национальный гимн . Первыми лужу, образовавшуюся у ног южносуданского лидера, заметили люди в его окружении и журналисты, оперативно отведя камеры с президента на лица собравшихся. Сам лидер при этом, судя по выражению лица, похоже, не сразу осознал, что произошло .

Санта-варвары Президент Южного Судана Сальва Киир Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Samir Bol

Киир находится у власти в Южном Судане с момента обретения им независимости в 2011 году, с тех пор ни разу не проводилось выборов. И за последние годы в обществе не раз возникали вопросы о том, насколько состояние здоровья позволяет ему и дальше оставаться у руля. Разумеется, последний инцидент, новости о котором разошлись далеко за пределы Южного Судана, лишь усилил аргументацию тех, кто считал, что политику давно пора уйти на покой.

Но нашлись и те, кто счел любое обсуждение этой «аварии» неэтичным. А нигерийский сенатор Шеху Сани и вовсе сказал, что предположительно страдающий мочекаменной болезнью Сальва Киир совершил «крайний акт патриотизма» , не став уходить с публики, невзирая на необходимость, исключительно из-за исполнения национального гимна.

Болгария — не заграница

Приезжавшая в Москву в начале февраля глава британского МИДа Лиз Трасс попала впросак, сказав своему российскому коллеге Сергею Лаврову, что Лондон никогда не признает суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями . Это смелое заявление министра наверняка стоило немалых нервов британскому послу в России Деборе Броннерт, которой пришлось спешно объяснять своей начальнице, что обе области действительно являются территорией России, а не Украины, как та подумала.

На этой неделе еще более позорное незнание географии некоторыми западными товарищами стоило куда больших нервов другому послу — главе болгарской дипмиссии в США Георгию Панайотову. Посол решил отправить своего 12-летнего сына Тео на Рождество в Болгарию . И выбрал для этого рейс с пересадкой в немецком Франкфурте. При этом, дабы ребенок не потерялся в огромном терминале аэропорта, посол загодя заказал и оплатил услугу сопровождения от компании Lufthansa. Но когда Тео добрался до Франкфурта, компания отказалась помогать ему со следующим рейсом, заявив, что «Болгария — это часть России» .

Санта-варвары Фото: Global Look Press/dpa/Boris Roessler

«Это не шутка, это действительный случай, который здорово потрепал нервы мне и травмировал ребенка», — посетовал Георгий Панайотов, рассказывая об инциденте в соцсетях.

На счастье, благодаря неравнодушным членам экипажа Тео все-таки смог не потеряться в аэропорту и сесть на рейс до Софии.

Японские церемонии

Недавно японцы серьезно удивили Катар тем, что болельщики Страны восходящего солнца, приезжавшие на ЧМ по футболу, убирали мусор с трибун не только за собой, но и за фанатами из других стран . Факт невероятной, по местным меркам, чистоплотности японцев был отмечен сразу несколькими катарскими журналистами и активно обсуждался в соцсетях.

На этой неделе катарцам наверняка вновь стало удивительно. Как известно, получение Дохой права на проведение престижного спортивного мероприятия этой осенью сопровождалось целой чередой скандалов и обвинений национальных чиновников в подкупе функционеров от мира спорта, но Катару это всё оказалось ни по чем. А вот в Японии, чей город Саппоро считается фаворитом среди претендентов на проведение зимних Олимпийских игр 2030 года, на этой неделе добровольно приостановили продвижение своей заявки из-за коррупционного скандала , причем связанного с другой, уже прошедшей в стране летней Олимпиадой.

Санта-варвары Фото: Global Look Press/AFLO/Daisuke Asauchi

Недавно появилось предположение, что при определении победителей тендера на подряд по организации тестовых соревнований перед Олимпиадой-2020 в Токио произошел сговор и отбор был произведен недобросовестно. И мэр японского Саппоро Кацухиро Акимото счел, что сначала стране стоит разобраться со всеми обвинениями, а не идти в бой с подмоченной репутацией.

Кроме того, в ближайшее время власти Японии намерены провести общенациональный опрос жителей страны о том, стоит ли Саппоро принимать зимнюю Олимпиаду на фоне коррупционного скандала.

Без иллюзий

Под занавес 2018 года тогдашний президент США Дональд Трамп согласился отвечать на звонки детей в Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки с вопросом о точном местонахождении Санта-Клауса, развозящего на своих санях подарки в преддверии Рождества . И одному мальчику он точно испортил праздник. «Ты всё еще веришь в Санта-Клауса?» — с явным скепсисом поинтересовался Трамп у одного семилетнего парнишки , намекнув, что в его возрасте пора бы уже перестать это делать.

Американская общественность дружно обрушилась тогда на главу Белого дома. Однако на этой неделе австралийские ученые подтвердили: поддерживать в детях веру в Санта-Клауса — действительно не лучшее решение . По общему мнению, когда ребенок начинает задавать родителям вопросы, настоящий Санта или нет, он уже находится на той стадии развития, когда может отличать реальных персонажей от вымышленных. И упорствуя с выдумками, родители бьют по критическому мышлению детей .

Санта-варвары Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Lev Radin

Более того, ученые сошлись во мнении: когда дети все-таки узнают, что никакого волшебного старика не существует, они начинают задумываться о том, в чем еще родители им солгали . Наконец, общепринятый нарратив о том, что подарки получают только хорошие ребята, может негативно сказываться на чувстве собственного достоинства детей из бедных семей, которым подарки достаются не по принципу хорошего поведения, а исходя из бюджета родителей.