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Солнечные и лунные затмения в 2023 году — когда и где смотреть

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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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В 2023 году ученые прогнозируют уникальные астрономические явления — солнечные и лунные затмения. Подобные события происходят ежегодно от двух до пяти раз, это зрелище попеременно можно наблюдать из разных уголков Земли. В какие даты и как можно будет увидеть солнечные и лунные затмения в грядущем году — читайте в материале «Известий».

Солнечное затмение 20 апреля 2023 года

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Согласно астрономическому календарю, первое солнечное затмение пройдет 20 апреля. Специалисты называют феномен гибридным или кольцеобразно-полным. В некоторых частях Земли можно будет наблюдать полное затмение солнца, а жители других географических регионов в момент события увидят вокруг Луны яркое кольцо. Это будет означать максимальное отдаление спутника от Земли. Общая продолжительность полной фазы первого солнечного затмения составит 76 секунд. Лучший обзор на затмение будет в восточной части Индийского океана, а также в Австралии и на островах запада Тихого океана. Следующее схожее явление ожидается в 2041 году.

Лунное затмение 5 мая 2023 года

За солнечным затмением последует лунное, которое состоится 5 мая. Весеннее затмение будет полутеневым. Это значит, что ночное светило не будет полностью скрыто от зрителя. За феноменом легче всего наблюдать при помощи телескопа, однако можно заметить астрономический феномен и невооруженным глазом, если на небе нет облаков. Жители западной и центральной части России увидят явление в 17:24 по московскому времени. Полюбоваться затмением смогут также европейцы, жители Африки, Азии и Австралии. Вид лунного затмения откроется и обитателям Антарктиды.

Через некоторое время после коридора затмений появятся срединные точки. Похожие на звезды небесные тела символизируют перерывы между затмениями. В 2023 году период их возникновения приходится на середину лета. Общая продолжительность видимости срединных точек — около двух недель.

Солнечное затмение 14 октября 2023 года

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В этот день путь луны по орбите вновь пересечется с линией Земля-солнце. Таким образом проникновение солнечных лучей станет ограниченным. При этом диаметр спутника нашей планеты не позволит полностью закрыть дневное светило. На практике феномен похож на яркое кольцо на поверхности темного круга. В России явление увидеть не получится, в то время как все стадии затмения смогут наблюдать жители Центральной и Южной Америки.

Лунное затмение 23 октября 2023 года

Последнее лунное затмение в 2023 году приходится на 23 октября и напоминает майское зрелище. Специалисты относят октябрьское астрономическое явление к классу частичных или полутеневых. Необычные виды откроются зрителям в 20:23 по московскому времени на территории всей европейской части Евразии, а также в некоторых регионах Азии, Африки, Австралии и восточной Америки.

Что нельзя делать в солнечные затмения

Эксперты рекомендуют прибегать к специальным средствам для наблюдения за солнечными затмениями, чтобы обезопасить зрение от воздействия яркого света. Специалисты не называют эффективным способом защиты солнцезащитные очки, рекомендуется использовать для просмотра непроявленную черно-белую пленку или компьютерную дискету. Также существуют альтернативные способы наблюдения за астрономическими феноменами, например, прямые трансляции на сайтах обсерваторий или видеохостингах.

Осенью 2022 года россияне наблюдали солнечное и лунное затмения с разницей почти в две недели. Первое событие астрономической пары состоялось 25 октября, а его «пара» — 8 ноября.

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