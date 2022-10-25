Солнечное затмение 25 октября — где и во сколько смотреть, правила безопасности

Жители Москвы 25 октября смогут наблюдать уникальное природное явление — частичное солнечное затмение. Также насладиться астрономическим феноменом смогут жители западносибирских и уральских регионов России. «Известия» рассказывают, где и во сколько смотреть затмение и какие правила необходимо соблюдать.

Каким будет солнечное затмение 25 октября

Ведущий специалист «Метеоновости» Анна Васильева спрогнозировала, что дневное светило будет скрыто от глаз примерно на 70.9%. Это значит, что полного затмения, при котором становится темно и на небе видны звезды, не будет. Тем не менее, явление будет хорошо заметным для глаз наблюдателя. Во вторник облачность будет низкой, а осадков и вовсе не предвидится.

Астрономы объясняют, что затмение станет повторением солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение этого цикла состоится 4 ноября 2040 года.

Где и во сколько смотреть солнечное затмение 25 октября

Для москвичей затмение начнется в 12:24, максимума достигнет к 13:38,, а в 14:51 подойдет к концу. В Екатеринбурге его будет видно в 15:59 (по местному времени), в Казани — в 13:51, в Санкт-Петербурге — в 13:27. Увидеть природное явление смогут и жители Кемерова, Барнаула, Новосибирска и Томска.

Наиболее зрелищным затмение будет в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области. А вот в причерноморских регионах России почти везде фаза затмения будет выше 0,5.

Также небесное шоу увидят жители Ближнего Востока, Западной Азии и северо-востока Африки. Начнется затмение над территорией Исландии, а закончится в районе Аравийского моря.

Как наблюдать за солнечным затмением 25 октября

Эксперты предупреждают, что смотреть на солнечное затмение невооруженным глазом опасно для зрения. Не спасут от воздействия лучей и обычные солнцезащитные очки — необходимо запастись более эффективной защитой.

Явление можно наблюдать через непроявленную черно-белую фотопленку или компьютерную дискету. Существует также особая защитная пленка для окуляров телескопа или бинокля.

Пренебрежение правилами может привести к ожогу сетчатки и даже слепоте, причем повредить зрение можно за секунды.

Для тех, кто не сможет выйти на улицу и насладиться редким зрелищем, трансляцию будут вести обсерватории и некоторые YouTube-каналы.

За солнечным затмением последует и лунное, которое, по прогнозам астрономов, придется на ноябрь. Полная фаза затмения продлится более часа и наилучшие условия для ее наблюдения будут на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.