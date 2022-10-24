Москвичи смогут увидеть 25 октября солнечное затмение

Жители Москвы могут увидеть во вторник, 25 октября, солнечное затмение. Об этом рассказала ведущий специалист «Метеоновости» Анна Васильева.

«В этот день облаков будет мало, а осадков не ожидается вовсе. Начнется затмение в 12:24 по московскому времени. К 13:38 затмение достигнет максимума, а в 14:51 прекратится», — рассказала специалист.

По ее словам, Луна закроет Солнце примерно на 70,9 %. Васильева также напомнила, что наблюдая за Солнцем, необходимо защищать глаза, чтобы не испортить зрение.

О том, что 25 октября ожидается частичное солнечное затмение, сообщалось еще минувшим летом. Астрономические явление смогут увидеть не только москвичи, но и жители западносибирских и уральских регионов России.

По словам специалистов, в России самая большая фаза пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом предполагается, что именно на город Нижневартовск придется наибольшая фаза затмения. Кроме того, максимально закрытое Солнце будет наблюдаться в Тюменской области. Среди крупных городов, жители которых смогут увидеть затмение — Кемерово, Барнаул, Новосибирск и Томск.

В июне прошлого года астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников рассказал, что следующее полное солнечное затмение можно будет наблюдать в Москве в 2126 году. Он также рассказал, что в столице России в ближайшие 10 лет можно будет наблюдать еще пять частичных солнечных затмений — в 2022 году, 2025 году, в 2026 году, 2027 году и в 2029 году.