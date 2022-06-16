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Частичное солнечное затмение увидят жители России в 2022 году

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Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Robin Loznak
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Частичное солнечное затмение ожидается 25 октября 2022 года. Астрономические явление смогут увидеть жители западносибирских и уральских регионов России.

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При таком затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по центру, в результате чего скрывается только его часть. Как ожидают специалисты, в этом году оно начнется над территорией Исландии и закончится в районе Аравийского моря.

В России самая большая фаза пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе. При этом предполагается, что именно на город Нижневартовск придется наибольшая фаза затмения. Кроме того, максимально закрытое Солнце будет наблюдаться в Тюменской области. Среди крупных городов, жители которых смогут увидеть затмение — Кемерово, Барнаул, Новосибирск и Томск.

Рассмотреть явление возможность будет также у жителей Ближнего Востока, Западной Азии и северо-востока Африки. Оно станет повторением через сарос частного солнечного затмения 14 октября 2004 года. Следующее затмение этого сароса состоится 4 ноября 2040 года.

16 мая произошло полное затмение Луны, однако в России это явление не наблюдалось.

В январе старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что 2022-м россияне смогут увидеть полное лунное затмение, два суперлуния, а также четыре звездопада. За лунным затмением 8 ноября в большей степени смогут понаблюдать жители Дальнего Востока и Сибири, тогда как в регионах европейской части страны увидеть данное явление будет трудно.

Кроме того, в августе жители смогут увидеть августовский поток Персеиды, когда в ночном небе будут сгорать до 100 метеоров в час.

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