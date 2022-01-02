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Ученый рассказал об астрономических явлениях в 2022 году

Ученый Железнов: в 2022 году россияне увидят два затмения, два суперлуния и четыре звездопада
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Жители России в новом, 2022-м, году смогут увидеть полное лунное и частное солнечное затмения, два суперлуния, а также четыре звездопада. Об этом 2 января сообщил старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов.

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«В 2022 году на территории России будут наблюдаться два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября. Из крупных, заметных потоков метеоров можно будет увидеть поток Квадрантиды в ночь со 2 на 3 января, Аквариды в мае, Персеиды в конце августа и поток Геминиды с 13 на 14 декабря. Что касается Луны, то в следующем году можно будет наблюдать два полноценных суперлуния подряд — в июне и июле», — приводит ТАСС слова ученого.

Так, увидеть солнечное затмение 25 октября смогут жители Тюмени, Омска и ряда других западносибирских и уральских регионов.

За лунным затмением 8 ноября в большей степени смогут понаблюдать жители Дальнего Востока и Сибири, тогда как в регионах европейской части страны увидеть данное явление будет трудно.

При этом летом россиян ждут сразу два ярких суперлуния подряд — 14 июня и 13 июля.

Как отметил специалист, самые мощные звездопады в 2022 году будут в декабре и январе. Ожидается, что метеорные потоки Квадрантиды и Геминиды пройдут с активностью в 120 и 150 метеоров в час соответственно.

В августе жители смогут увидеть августовский поток Персеиды, когда в ночном небе будут сгорать до 100 метеоров в час. В мае получится понаблюдать за метеорным потоком Аквариды, во время которого в атмосфере будут сгорать до 50 метеоров в час, добавил Железнов.

19 ноября с 10:20 до 13:48 мск прошло самое долгое за последние 500 лет частное лунное затмение. Его могли видеть жители Дальнего Востока.

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