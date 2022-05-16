Полное затмение Луны произойдет 16 мая

Полное затмение Луны произойдет в понедельник, 16 мая. Об этом сообщили в Московском планетарии.

Отмечается, что на территории России затмение увидеть будет нельзя.

«Произойдет полное лунное затмение. Оно будет достаточно глубоким и продолжительным. В России это затмение не наблюдается», — говорится в сообщении.

Как рассказали в планетарии, в 04:32 мск Луна коснется земной полутени. Полутеневое затмение плохо различимо невооруженным взглядом.

В 05:29 мск Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени — начало частного затмения, в это время будет хорошо видно потемнение восточного лунного лимба.

Через час начнется полное затмение, когда планета полностью погрузится в земную тень. Максимальная фаза полного затмения начнется в 07:13 мск и продлится более часа.

Период конца полного затмения и начала его частных фаз, когда Луна будет выходить из земной тени, начнется в 07:55 мск. Еще ровно через час Луна полностью выйдет из темной части.

В 09:50 наступит конец лунного затмения, уточнили в планетарии.

В январе старший научный сотрудник Института прикладной астрономии (ИПА) РАН в Петербурге Николай Железнов рассказал, что в этом году жители России смогут увидеть два затмения, частное солнечное 25 октября и полное лунное 8 ноября.

Солнечное затмение 25 октября смогут увидеть жители Тюмени, Омска и ряда других западносибирских и уральских регионов, уточнил он. За лунным затмением 8 ноября в большей степени смогут понаблюдать жители Дальнего Востока и Сибири, тогда как в регионах европейской части страны увидеть данное явление будет трудно, добавил Железнов.

Кроме того, он рассказал, что 14 июня и 13 июля россиян ждут сразу два ярких суперлуния подряд.