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Звёздный час: в Гаване заработала российско-кубинская обсерватория

Зачем ученые намерены открыть аналогичные пункты по всему земному шару
Фото: личный архив Мансура Ибрагимова
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Звёздный час: в Гаване заработала российско-кубинская обсерватория
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2021-12-27 19:06:38
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В Гаване заработала российско-кубинская обсерватория, рассказали «Известиям» в Институте астрономии РАН (ИНАСАН). Она стала первой опорной точкой возрождаемой глобальной сети оптических телескопов РФ. На Кубе был установлен обзорный телескоп с широким полем зрения, позволяющий отслеживать и изучать космический мусор, астероиды и кометы в Солнечной системе, звезды галактики, а также осуществлять наземную поддержку научных космических миссий и программ. Аналогичные объекты ИНАСАН планирует построить во Вьетнаме, Узбекистане и других странах.

Звёздный час
обсерватория
Фото: личный архив Мансура Ибрагимова ​

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В Гаване состоялось открытие российско-кубинской обсерватории. Об этом «Известиям» рассказали в ИНАСАН. Обсерваторию построили за пять лет. С российской стороны в проект вложено 25 млн рублей — в рамках межправительственного соглашения и договоров между кубинским Институтом геофизики и астрономии и Институтом астрономии РАН.

— Подготовку и ремонт специального помещения и инфраструктуры (расчистка места, прокладка тротуаров, подведение электричества, воды и интернета установка кондиционеров) взяла на себя кубинская сторона. Мы наполнили обсерваторию наблюдательными, метеорологическими и вычислительными инструментами, программным обеспечением, кадрами, — рассказал «Известиям» директор российско-кубинской обсерватории, старший научный сотрудник ИНАСАН Мансур Ибрагимов.

Звёздный час
установка
Фото: личный архив Мансура Ибрагимова

Он уточнил, что удаленный центр управления роботизированной обсерваторией находится в Москве, в ИНАСАН.

В обсерватории пока только один телескоп. Это оптический обзорный телескоп с рекордным полем зрения — 3,5 на 3,5 градуса и приемным зеркалом в 20 см. Как правило, оптические телескопы имеют небольшие поля зрения, измеряемые долями градуса и минутами дуги. Широкий обзор кубинского аппарата незаменим для выполнения главной задачи обсерватории — наземной оптической поддержки научных исследовательских проектов в космосе.

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Фото: личный архив Мансура Ибрагимова

— Нам установленный на Кубе телескоп интересен из-за того, что Гавана отстает на восемь часов от Москвы и можно наблюдать объект не одну ночь, а, считайте, полторы, — отметил директор ИНАСАН Дмитрий Бисикало. — Можно начать наблюдение с телескопа в Москве, а когда там наступит день, продолжить с помощью телескопа в Гаване.

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Пока российско-кубинская обсерватория строилась, в ИНАСАН уже спроектировали следующий телескоп для нее. Он будет обладать еще большим полем зрения — от 5 до 7 градусов, и зеркалом значительно больших размеров — 1 м. Опытный образец этого телескопа с полем зрения в 3 градуса уже создан в ИНАСАН, передан в «Роскосмос» и признан специалистами лучшим российским телескопом в своем классе, сообщили в институте.

— Экземпляр для установки на Кубе мы еще усовершенствуем. Он будет иметь большее поле зрения, будет быстрее наводиться на нужный объект, ему будут доступны более удаленные объекты, — сообщил Мансур Ибрагимов.

Оба телескопа — и тот, что уже работает в Гаване, и тот, что будет установлен позже, нацелены на три «уровня».

— Мы способны отслеживать всё, что светится в ближнем космосе, в Солнечной системе и в нашей галактике. В околоземном космосе это практически все искусственные объекты, в том числе и космический мусор, — уточнил Мансур Ибрагимов. — Наш инструмент может обеспечивать наземную оптическую поддержку в целях долгосрочной и устойчивой деятельности российской космической группировки, в том числе позволяет нам участвовать в новой программе «Роскосмоса» «Млечный путь» (система слежения за космическим мусором. — «Известия»).

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Фото: личный архив Мансура Ибрагимова
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Группа специалистов института работает над проблемой экологии космического пространства — исследует эволюцию орбит околоземных объектов и эффекты светового давления на них.

Еще один круг задач — наблюдение за небесными телами, которые могут представлять опасность.

— Ранним обнаружением сближающихся с Землей астероидов занимается десяток крупных команд в США и Европе. В нашей стране по этой тематике работает группа специалистов ИНАСАН, которая недавно вернулась с Кубы, поставив там вместе с кубинцами небольшой обзорный инструмент, — сказал «Известиям» вице-президент РАН Юрий Балега.

В дальнем космосе телескопы российско-кубинской обсерватории смогут дотянуться до затменно-переменных, вспыхивающих и других активных и переменных звезд нашей галактики. Переменными считаются звезды, у которых обнаружено изменение видимого блеска со временем (у постоянных этого эффекта не наблюдается). Сейчас практически не осталось постоянных звезд, так как стало понятно, что у подавляющего большинства звезд есть экзопланеты. Звезда с экзопланетами не может считаться постоянной, так как идущий от нее свет меняется при прохождении экзопланеты между наблюдателем и звездой. Кубинские телескопы будут использоваться и для изучения экзопланет.

Далее везде

В дальнейших планах российских астрономов — создание совместных обсерваторий по всему миру и развертывание глобальной наземной оптической сети. ИНСАН уже подал соответствующие заявки в Узбекистане и Вьетнаме, рассказал Мансур Ибрагимов. Ученый напомнил: советская сеть астрономических станций оптической поддержки космической деятельности насчитывала около сотни точек в СССР и других странах.

— Наша глобальная сеть позволит вернуть утраченные тылы для научных космических проектов, — надеется Мансур Ибрагимов.

Звёздный час
участники

Участники проекта Российско-кубинской обсерватории

Фото: личный архив Мансура Ибрагимова

Сама технология открытия международных лабораторий была обкатана во время развертывания пункта в Гаване, заметил он.

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— При запуске первой международной российско-кубинской обсерватории мы проработали весь комплекс вопросов: логистические и таможенные процедуры, различия в законодательствах, инфраструктурные моменты. Так, на Кубе напряжение в электросети составляет 110 вольт, а не 220, как в России, — рассказал Мансур Ибрагимов. — Это создавало проблемы для ввоза кондиционеров, которые жизненно необходимы для нормальной работы в тропическом климате Кубы.

Он добавил, что обнаружилась и проблема с языком: российские астрономы говорят на русском и английском, а кубинцы — на испанском. Коллеги решили идти друг другу навстречу: россияне учат испанский, кубинцы — русский. Но на будущее закладываются более системные решения.

— Астрономов Узбекистана, Вьетнама, Кубы, других стран, с которыми будем сотрудничать, мы пригласим в Россию в аспирантуру, — сообщил Мансур Ибрагимов.

При обучении всех иностранных студентов в РФ первый год отводится на изучение русского языка.

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