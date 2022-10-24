Россиянам рассказали о возможности увидеть лунное затмение в ноябре

Жители восточной части России смогут наблюдать полное затмение Луны 8 ноября, рассказали в пресс-службе Московского планетария в понедельник, 24 октября.

Там отметили, что полная фаза затмения продлится более часа и наилучшие условия для ее наблюдения будут на Дальнем Востоке, в Забайкалье, Северной и Восточной Сибири.

«В Центральной Сибири Луна будет восходить над горизонтом в начальных фазах затмения, а в Западной Сибири — уже после его середины. В европейской части России будет еще ранний вечер, когда Луна взойдет над горизонтом, поэтому на восходе Луны можно будет увидеть лишь самые заключительные, полутеневые фазы затмения», — уточнили в планетарии.

Полным лунным затмением считается такое расположение, когда Луна заходит в конус тени Земли. Если она оказывается в нем не полностью, то затмение называют частным.

Ранее синоптики объяснили появление красной Луны в небе над Москвой 17 октября. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, что на окраску луны влияет влажность воздуха. Частицы влаги в воздухе рассеивают свет так, что небесное светило становится багровым, добавила она.

4 октября гендиректор «Роскосмоса» заявил, что Россия к 2030 году будет способна высадить космонавтов на Луну. Он напомнил, что в рамках лунной программы Россия готовит к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат «Луна-25».