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Красная луна над Москвой — фото, видео, причины

Синоптики объяснили появление красной луны в небе над Москвой 17 октября
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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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В ночь на 17 октября в небе над Москвой можно было наблюдать необычное природное явление — луна приобрела красноватый окрас. Пользователи активно делились фотографиями ночного неба в социальных сетях. «Известия» собрали наиболее красочные снимки и объяснили причины аномалии.

Красная луна в Москве 17 сентября: фото, видео

Многие пользователи социальных сетей не просто обратили внимание на необычное природное явление, но и сочли его «мистическим» и «жутким», а саму луну окрестили «кровавой».

«Выхожу я посмотреть в окно и вижу вот это вот – кровавую, красную Луну. Я впервые такое вижу в жизни. Мне кажется, что в реальности она еще темнее, чем передает камера», — поделился впечатлениями житель столицы.

Красная луна в Москве 17 октября: причины

Однако синоптики уверяют, что искать зловещие предзнаменования в зафиксированном явлении не стоит. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова объяснила, что на окраску луны влияет влажность воздуха. К европейской части России приближается теплый атмосферный фронт. Частицы влаги в воздухе рассеивают свет так, что небесное светило становится багровым, добавила она.

По тем же причинам в красно-оранжевый окрасилось утреннее небо над столицей. Живописный рассвет москвичи встретили с восхищением.

Некоторые жители города также обратили внимание на непривычно большой размер спутника Земли. Иллюзия «укрупнения» возникает из-за того, что луна находится близко к горизонту. На самом же деле небесное тело не меняет свой размер.

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