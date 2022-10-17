Синоптики объяснили красный цвет луны в Москве

Появление красной луны в Москве связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской части России из-за приближения теплого атмосферного фронта. Об этом сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в настоящее время приближается теплый атмосферный фронт, из-за чего в воздухе, который насыщен влагой, преобладают красные участки спектра.

«Когда луна всходит во влажном воздухе, то лунный свет приобретает красноватый оттенок. Так что это связано с увеличением влажности воздуха в центре европейской России с приближением теплого атмосферного фронта», — рассказала Позднякова в беседе с «РИА Новости».

В ночь на 17 октября в Сети появились фотографии и видео взошедшей в Москве красной луны.

Ранее, 19 августа, москвичи могли наблюдать редкий смерч в виде «морковки». Природное явление было замечено в районе Савеловского вокзала. Как объяснял ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, это был довольно редкий бичеподобный немезоциклонный смерч с кратковременным циклом жизни, который формируется в кучево-дождевых облаках-воронках.