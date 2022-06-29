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Полное лунное затмение увидят россияне в ноябре 2022 года

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/M. Dylan
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2022 год станет уникальным с точки зрения астрологических событий. Так, в этом году произойдут сразу два лунных затмения длительностью около полутора часов, что является крайне редким явлением.

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Первое полное лунное затмение состоялось 16 мая. Тогда на территории России явление не наблюдалось.

Второе полное лунное затмение ожидается 8 ноября 2022 года. Луна пройдет через центр тени Земли. Его смогут увидеть жители Азии, Северной Америки, Австралии, Южной Америки и некоторых регионов Северной и Восточной Европы.

Начнется затмение где-то в 11:00 по мск и закончится приблизительно в 17:00 по мск. Максимальная фаза, как ожидают эксперты, придется на 14:00.

Наиболее отчетливо рассмотреть границу видимости частных фаз затмения в России удастся жителям Дальнего Востока и Сибири. В то же время на европейской территории РФ лунное затмение будет наблюдаться плохо.

Это затмение является частью цикла сароса 136 и первым из серии, которое проходит через центр тени Земли. Следующее затмение этого сароса ожидается 18 ноября 2040 года.

В ночь на 24 июня 2022 года состоялось редкое астрологическое явление — парад планет. Земляне стали свидетелями этого события незадолго до рассвета. Так, семь планет солнечной системы — Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран — выстроились в одну линию.

О частичном солнечном затмении, которое ожидается 25 октября 2022 года, читайте в материале «Известий».

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