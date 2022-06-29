Полное лунное затмение увидят россияне в ноябре 2022 года

2022 год станет уникальным с точки зрения астрологических событий. Так, в этом году произойдут сразу два лунных затмения длительностью около полутора часов, что является крайне редким явлением.

Первое полное лунное затмение состоялось 16 мая. Тогда на территории России явление не наблюдалось.

Второе полное лунное затмение ожидается 8 ноября 2022 года. Луна пройдет через центр тени Земли. Его смогут увидеть жители Азии, Северной Америки, Австралии, Южной Америки и некоторых регионов Северной и Восточной Европы.

Начнется затмение где-то в 11:00 по мск и закончится приблизительно в 17:00 по мск. Максимальная фаза, как ожидают эксперты, придется на 14:00.

Наиболее отчетливо рассмотреть границу видимости частных фаз затмения в России удастся жителям Дальнего Востока и Сибири. В то же время на европейской территории РФ лунное затмение будет наблюдаться плохо.

Это затмение является частью цикла сароса 136 и первым из серии, которое проходит через центр тени Земли. Следующее затмение этого сароса ожидается 18 ноября 2040 года.

В ночь на 24 июня 2022 года состоялось редкое астрологическое явление — парад планет. Земляне стали свидетелями этого события незадолго до рассвета. Так, семь планет солнечной системы — Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран — выстроились в одну линию.

О частичном солнечном затмении, которое ожидается 25 октября 2022 года, читайте в материале «Известий».