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Уникальный парад планет наблюдали жители России 24 июня

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Фото: Global Look Press/Pawel Brud
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В ночь на 24 июня 2022 года наблюдалось редкое астрологическое явление — парад планет. Земляне стали свидетелями этого события незадолго до рассвета.

Так, семь планет солнечной системы — Юпитер, Меркурий, Сатурн, Венера, Марс, Нептун и Уран — выстроились в одну линию. Их можно было увидеть невооруженным глазом, кроме последних: Нептун и Уран больше остальных отдалены от Солнца, поэтому наблюдались лишь с телескопа.

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Еще одним интересным явлением стал серп Луны, сияющий над Марсом и Венерой.

Россияне также имели возможность понаблюдать парад планет, лучше всего он проглядывался в Москве и области, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Омске, Красноярске и Новосибирске. Увидеть редкое явление можно было начиная с 2:30 утра. А в южных городах России — в период с трех до половины четвертого.

Следующий подобный парад планет произойдет 8 сентября 2040 года.

Еще одно захватывающее астрономические явление ожидает жителей России 25 октября 2022 года. Так, жители западносибирских и уральских регионов страны смогут понаблюдать за частичным солнечным затмением.

При таком затмении Луна проходит по диску Солнца не точно по центру, в результате чего скрывается только его часть. Как ожидают специалисты, в этом году оно начнется над территорией Исландии и закончится в районе Аравийского моря.

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