Запад готовится к прямому вмешательству в конфликт на Украине и отправке наземных войск. Об этом 22 декабря заявил бывший президент Грузии Михаил Саакашвили.

«По моей информации, США и целый ряд стран Европы готовятся к прямому вступлению в войну на Украине. Они проводят учения на юге США именно в этом русле. При этом это не только воздушные операции, а рассматривается и готовится отправка наземных войск», — зачитал в YouTube его заявление украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен в реестр террористов и экстремистов, а также признан в РФ иноагентом).

По словам Саакашвили, в случае вмешательства Запада, боевые действия закончатся в ближайшие дни.

Ранее, 13 декабря, глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте.

В свою очередь, вице-спикер парламента Словакии Любош Блага отметил, что вылеты F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией. По его словам, это приведет к открытому столкновению.

Ранее, 7 декабря, газета The Washington Post сообщила, что Украина будет вынуждена согласиться на «корейский сценарий» выхода из конфликта, если НАТО не усилит свою поддержку. Как указывалось в материале, без помощи альянса «Украина будет сражаться с недостаточной силой» и, возможно, в конечном итоге ей придется согласиться на раздел, подобный осуществленному в Корее.

1 ноября главком ВСУ Валерий Залужный в интервью рассказал, что украинские войска не могут добиться прорыва, так как конфликт зашел в тупик. Затягивание боевых действий несет большие риски для ВСУ.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.