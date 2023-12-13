В парламенте Словакии назвали красной линией для России вылеты F-16 ВСУ с баз НАТО

Вылеты истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) с авиабаз стран НАТО для российской стороны являются красной линией, это приведет к отрытому столкновению. Об этом в среду, 13 декабря, заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блага после встречи с послом РФ в Словакии Игорем Братчиковым.

«Посол России проинформировал меня о важном вопросе. По мнению российской стороны, некоторые западные страны собираются непосредственно подключиться к конфликту на Украине, предоставив свои аэродромы для украинских истребителей F-16, которые бы присоединялись к боям с территории этих государств. Для России это красная линия, и они предупреждают, что дошло бы к открытому столкновению, эскалация могла бы привести к Третьей мировой войне», — написал спикер в своем Telegram-канале.

По словам Блага, «Словакия должна остаться на стороне мира».

Ранее в этот день глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в ходе выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ заявил, что использование авиабаз в Польше, Румынии и Словакии украинскими пилотами истребителей F-16 будет расцениваться Россией как участие этих стран в конфликте.

До этого, 10 декабря, представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Киев хочет получить от стран Запада 150 боевых самолетов для замены советской техники. Основным боевым бортом должен стать американский F-16, однако Украина также хотела бы получить шведские JAS 39 Gripen, сообщил Игнат.

Европейские страны планируют передать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.