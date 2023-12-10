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Украина заявила о желании получить 150 самолетов от стран Запада

Юрий Игнат: Украина хотела бы получить 150 самолетов от стран Запада
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Фото: REUTERS
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Украина хотела бы получить от стран Запада 150 боевых самолетов для замены советской техники в Вооруженных силах страны. Об этом в эфире телеканала «Рада» 10 декабря заявил представитель Воздушных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

«В целом уже было озвучено, сколько нужно Украине самолетов такого [западного] типа. Речь идет о 150 [самолетах] плюс учебных. Это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», — заявил он в ответ на вопрос о том, сколько самолетов Киев может потенциально получить от западных партнеров.

Игнат отметил, что основным боевым самолетом, который должны предоставить Украине, станет американский истребитель F-16. По его словам, Киев также ведет консультации со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39 Gripen.

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5 декабря Бельгия подтвердила планы передать Вооруженным силам Украины истребители F-16 в 2025 году, сообщили в пресс-службе украинского оборонного ведомства. Министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с коллегой из Бельгии Людивин Дедондер, в ходе которых также обсуждались подготовка украинских пилотов и организация поставок боеприпасов, запасных частей и оборудования для этих истребителей.

Ранее, 21 ноября, Игнат заявил, что на Украине сообщили о начале обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 в Дании.

В августе министр обороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен анонсировал передачу Украине 19 истребителей F-16. Также он отметил, что Дания будет работать над тем, чтобы другие страны присоединились к коалиции и «внесли свой вклад в оборонную борьбу Украины».

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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