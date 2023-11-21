На Украине сообщили о начале обучения украинских пилотов управлению F-16 в Дании

В Дании началось обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом 21 ноября во время всеукраинского телемарафона заявил спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат.

Он сообщил, что летчики обучались на легкомоторных самолетах натовского образца, однако сейчас перешли на совместные с инструкторами полеты на истребителях. По словам Игната, после этого начнутся «полеты на боевое применение» с целью обучить украинских пилотов вести боевые действия на этом самолете.

Спикер ВВС Украины добавил, что обучение на F-16 также проходит в США и Великобритании.

Днем ранее первый замминистра обороны Украины Александр Павлюк заявил, что украинское минобороны создало отдельную структуру «Офис-61», которая займется вопросами интеграции американских истребителей F-16 в состав ВВС страны. По его словам, в числе основных задач этого подразделения поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов, защита аэродромной инфраструктуры и многое другое.

До этого, 18 ноября, министр обороны Эстонии Ханно Певкур выразил сомнение в том, что поставки Киеву истребителей F-16 смогут изменить ход украинского конфликта. По его словам, в настоящее время Украина больше всего нуждается в боеприпасах и одними самолетами победу ей не одержать.

14 ноября Юрий Игнат опроверг информацию о начале обучения украинских летчиков управлению F-16 в Румынии. Он уточнил, что там началось только строительство летной базы.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на то, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.