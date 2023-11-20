Минобороны Украины создало отдельную структуру для интеграции F-16 в ВВС страны

Украинское минобороны создало отдельную структуру «Офис-61», она займется вопросами интеграции американских истребителей F-16 в состав военно-воздушных сил (ВВС) Украины. Об этом 20 ноября сообщил первый замминистра обороны страны Александр Павлюк.

«Выступил на конференции с участием западных партнеров в Копенгагене (Дания), где представил концепцию «Офиса-61» — специально созданной при министерстве обороны Украины структуры, основной целью которой является организация всестороннего обеспечения непрерывного процесса интеграции многоцелевого самолета F-16 в общую систему сил обороны Украины», — отметил он на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По его словам, в числе основных задач этого подразделения поддержка и развитие инфраструктуры аэродромов, защита аэродромной инфраструктуры, отбор и обучение летного состава и другого персонала, поддержка жизненного цикла самолетов и другое.

Павлюк указал на то, что развертывание F-16 на Украине пройдет в два этапа. Первый — «Быстрый трек» — рассчитан на срок до конца 2024 года, а затем начнется второй этап «Масштабирование».

Также первый замминистра отметил, что первые украинские летчики и инженеры продолжают обучение на данных истребителях.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в I квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также обещали поставить Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

Между тем глава Минобороны России Сергей Шойгу в начале ноября заявил, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов Вооруженных сил Украины (ВСУ), что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16. Таким образом, ПВО РФ понадобится около 20 дней, чтобы уничтожить американские истребители, отметил министр.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.