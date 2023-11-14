Спикер ВВС ВСУ опроверг сообщения о начале обучении летчиков на F-16 в Румынии

Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат опроверг 14 ноября информацию о начале обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 производства США в Румынии.

Ранее в СМИ Украины появились сообщения, что украинские летчики приступили к обучению в Румынии. Однако Игнат сообщил, что данная информацию не соответствует действительности. В частности, в Румынии только началось строительство летной базы, уточнил он.

«Иногда заявления иностранных партнеров нужно рассматривать под другим углом. Вот передали Нидерланды пять самолетов (F-16. — Ред.). Они передали первую партию в будущий центр, который строится, там фундамент только залили, насколько мне известно», — цитирует Игната «РБК-Украина».

Ранее, 7 ноября, стало известно, что Нидерланды планируют отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

10 ноября спикер воздушных сил ВСУ заявил, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению F-16 в небе с инструкторами. Он уточнил, что непосредственные полеты при этом совершают не все летчики. Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 займет от пяти до десяти месяцев. Однако конечные сроки будут определяться индивидуальными навыками летчиков, уточнил он.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в первом квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на то, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16. Таким образом, ПВО РФ понадобится около 20 дней, чтобы уничтожить американские истребители, отметил министр.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.