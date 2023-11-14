Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский депутат обвинил Залужного в провале контрнаступления
Экономика
Доллар на Мосбирже опустился до 91 рубля впервые с 28 июля
Экономика
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Армия
Российские военные отразили восемь атак ВСУ на купянском направлении
Мир
ФРГ поставила Киеву за неделю 10 танков Leopard и более 20 вездеходов
Мир
Краснов заявил о задаче РФ и Кубы противостоять новым видам преступлений
Общество
В Курской области запретили использование пиротехники с 15 ноября
Мир
ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году
Мир
Кулеба исключил возможность получения страной обещанного 1 млн боеприпасов
Мир
В ООН заявили о нарушении Киевом конвенции о запрете противопехотных мин
Мир
ЦАХАЛ подтвердила гибель 19-летней военнослужащей
Мир
Песков назвал голословным заявление США о помощи России и Китая КНДР
Экономика
В ОПИ предложили властям ввести фиксированную цену на яйца в РФ

Спикер ВВС ВСУ опроверг сообщения о начале обучении летчиков на F-16 в Румынии

0
Фото: REUTERS/Inquam Photos/George Calin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Представитель командования воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат опроверг 14 ноября информацию о начале обучения украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 производства США в Румынии.

Ранее в СМИ Украины появились сообщения, что украинские летчики приступили к обучению в Румынии. Однако Игнат сообщил, что данная информацию не соответствует действительности. В частности, в Румынии только началось строительство летной базы, уточнил он.

«Иногда заявления иностранных партнеров нужно рассматривать под другим углом. Вот передали Нидерланды пять самолетов (F-16. — Ред.). Они передали первую партию в будущий центр, который строится, там фундамент только залили, насколько мне известно», — цитирует Игната «РБК-Украина».

Ранее, 7 ноября, стало известно, что Нидерланды планируют отправить пять истребителей F-16 в Румынию для обучения украинских пилотов. Как уточнила глава минобороны страны Кайса Оллонгрен, в ближайшее время там откроется учебный центр по подготовке летчиков стран НАТО и Украины по полетам на F-16.

Пальцем в небо: к чему приведет передача Украине истребителей F-16
Первую партию самолетов Киев может получить до Нового года

10 ноября спикер воздушных сил ВСУ заявил, что украинские пилоты уже проходят обучение управлению F-16 в небе с инструкторами. Он уточнил, что непосредственные полеты при этом совершают не все летчики. Пресс-секретарь министерства обороны США Патрик Райдер сообщил, что обучение украинских пилотов управлению F-16 займет от пяти до десяти месяцев. Однако конечные сроки будут определяться индивидуальными навыками летчиков, уточнил он.

Европейские страны планируют начать передавать Киеву истребители F-16 в первом квартале 2024 года. В это время Украина надеется получить 19 самолетов от Дании. Впоследствии самолеты Киеву также поставят Нидерланды и Бельгия. По некоторым данным, Киев к 2025 году Украина может получить от партнеров как минимум 61 истребитель.

1 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу указал на то, что российская система противовоздушной обороны за месяц сбила 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза превысило количество гарантированно обещанных Украине F-16. Таким образом, ПВО РФ понадобится около 20 дней, чтобы уничтожить американские истребители, отметил министр.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023